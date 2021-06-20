Горький лук: помер відомий блогер і волонтер

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Facebook Святослава Волкова

Помер відомий блогер і волонтер Святослав Волков (Носов), більш відомий під псевдонімом Горький лук (Gorky Look). Відомо, що останнім часом він перебував у лікарні, лікувався від важкої форми коронавірусу та її наслідків.

"Сьогодні якийсь жахливо трагічний день. Щойно стало відомо, що з нами більше немає Святослава Носова, який відомий більшості, як Горький Лук. Ти пішов в кращий зі світів, друже. Мені буде тебе сильно не вистачати", - повідомив у суботу у Facebook колишній нардеп Борислав Береза.

Святослав Волков відомий блогом у Живому Журналі, який заснував після початку війни. В ньому він висміював політику Росії щодо України. Він також брав участь у волонтерському русі, був військовим медиком на фронті.

Дописи Волкова викликали звинувачення у русофобії на його адресу збоку деяких російських видань.

"Вчора українська література та добровольчо-волонтерський рух втратив одного з найяскравіших діячів. Хронічні хвороби, пережиті стреси, дуже важко перенесений коронавірус та ПТСР зробили своє", - прокоментував смерть блогера у Facebook фотограф та заступник голови "Карась Галереї" Олександр Заклецький.

"Він писав блискучі тексти, що прочитувалися на одному диханні. Він заглядав у саму безодню русского міра та аналізував всі явища цього агресивного хворого створіння безжально препаруючи його своїм словом, як гострим скальпелем", - додає він.

Олександр Заклецький також повідомив, що зараз готується до друку книга блогера, написана за результатами його досліджень для громадських організацій, що займаються торгівлею людьми.