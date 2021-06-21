Вибори у Вірменії: лідирує партія Нікола Пашиняна

23 хвилин(и) тому

Автор фото, KAREN MINASYAN

Партія в.о. прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна "Громадянський договір" перемогла на дострокових виборах до парламенту. Після підрахунку 100% голосів, за даними ЦВК Вірменії, партія Пашиняна набрала 53,92%, блок експрезидента Вірменії Роберта Кочаряна "Вірменія" - 21,04%.

Блок експрезидента Вірменії Сержа Саргсяна "Честь маю" набирає 5,23% голосів.

Прохідний бар'єр для партій - 5%, для блоків - 7%.

Передвиборча кампанія мобілізувала електорат і спричинила несподівано високу явку всупереч очікуванням експертів, які говорили про апатію і байдужість населення. За даними ЦВК Вірменії, підсумкова явка виборців склала 49,4%.

Порушення: були чи ні?

Очолюваний експрезидентом Вірменії Робертом Кочаряном блок "Вірменія" заявив, що не визнає результати виборів

"Опубліковані ЦВК результати голосування є спірними і не вселяють довіри. Ці результати суперечать процесам в суспільному житті, які спостерігалися останні вісім місяців. Багатолюдні мітинги опозиційних сил у передвиборчий період, нечисленні заходи влади, криза довіри в країні говорять про зовсім інші настрої", - йдеться в заяві блоку "Вірменія".

Ніяких конкретних прикладів в заяві немає: йдеться про якісь "матеріали, що містять образи і ненависть" щодо керівників альянсу.

У Єревану дійсно хтось розкидав листівки, що імітують агітматеріали блоку, але насправді показують Кочаряна з руками в крові. Однак схожі акції проводила й опозиція.

Політичний блок "Честь маю" колишнього президента Сержа Саргсяна приєднався до звинувачень і прямо звинуватив чинну владу в тиску на виборців.

Переважно партії мають на увазі події, безпосередньо не пов'язані з самим ходом голосування. Наприклад, прямо в день виборів поліція провела обшуки в центральному штабі блоку "Вірменія" в місті Сісіане, за 200 км від столиці. Причина обшуків досі невідома.

Інші звинувачення стосувалися нібито примусового голосування військовослужбовців: такий висновок опозиція зробила, побачивши, що військових привозять на дільниці організованими групами. Міністерство оборони країни відповіло, що військовослужбовців дійсно привозять на дільниці групами, пояснивши це "службовою необхідністю".

За виборами у Вірменії стежили 483 міжнародних спостерігача від восьми закордонних організацій. Про серйозні порушення на дільницях для голосування вони не повідомляли.

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Явка грає на руку

Багато експертів ще до початку виборів передбачали, що виборці з небажанням будуть іти на дільниці й явка в підсумку виявиться низькою. Але за перші три години голосування явка перевищила аналогічний показник попередніх виборів.

Експерти припускали, що низька явка може зіграти на руку Пашиняну.

Під час недільного голосування лідерами щодо явки стали регіони, які у Вірменії зазвичай вважають налаштованими опозиційно.

Зокрема, це Сюнік, що межує з Нагорним Карабахом. У квітні приїзд Пашиняна в регіон викликав протести. Місцеві жителі називали прем'єра зрадником і перекривали дороги.

В результаті затримали понад десяток осіб. В акції протесту брали участь і представники органів місцевого самоврядування.