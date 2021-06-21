Знайдені в Африці "алмази" виявилися кварцом

43 хвилин(и) тому

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Уряд Південної Африки каже, що камені, знайдені в селі минулого місяця - не алмази, а кварц.

Уперше камені виявив пастух у провінції Квазулу-Натал. Це спонукало тисячі людей вирушити до села Квахлаті, розташованого на відстані понад 300 км на південний схід від Йоганнесбурга.

Але після проведення тестів чиновники заявили, що камені - це кристали кварцу, які є набагато менш цінними.

Після польового шпату кварц є найпоширенішим мінералом у земній корі.

"Проведені тести остаточно показали, що камені, виявлені в цьому районі, не є алмазами", - йдеться у заяві місцевого уряду.

Діамантова лихоманка сталася в одному з найбідніших регіонів Південної Африки.

Країна - яка й так страждає від високого рівня економічної нерівності - зазнала сплеску безробіття на тлі пандемії коронавірусу.

За даними Університету Джона Гопкінса, Південна Африка зафіксувала більше випадків, ніж будь-яка інша країна континенту - 1,8 млн підтверджених інфекцій та майже 60 тис. смертей.

Алмазна лихоманка викриває глибоке роздратування

Номса Масеко, кореспондентка BBC у Південній Африці

Знахідка імовірних алмазів у Квахлаті, викрила глибоке роздратування людей, які відчайдушно шукають вихід з бідності.

Дослідження, проведені в цьому районі, показали, що місце, де знайшли камені, географічно розташоване на краю долеритового горизонту Кару - зони, де зазвичай не знаходяться алмази.

Геологічна рада буде проводити подальші дослідження, щоб з'ясувати, чи є якісь інші корисні копалини, які можуть створити робочі місця та покращити життя десятків тисяч людей, які проживають у цьому районі.

Уряд попросив людей припинити копання, оскільки незаконні видобувні роботи негативно впливають на довкілля.