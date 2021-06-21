Літнє сонцестояння: люди заполонили Стоунхендж, попри заборону

14 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Аби дістатися до стародавнього кам'яного кола, люди перелазили через паркан

Сотні людей зібралися на славетному Стоунхенджі, аби споглядати схід сонця. Купа людей прийшли туди, попри офіційну пораду британської влади не робити цього, - через коронавірусні обмеження.

"Англійська спадщина", британська комісія що управляє історичними пам'ятками, вирішила вести живу трансляцію сходу сонця на цій пам'ятці неоліту, розташованій у графстві Вілтшир.

Сонце зійшло о 04:52 (06:52 за Києвом).

Аби дістатися до каменів, люди перелазили через паркан.

Поліція Вілтшира заявила, що загалом усе пройшло спокійно, але додала, що кількість людей у сусідньому Евебері викликала занепокоєння.

За ефіром, тим часом спостерігали тисячі людей. Але закінчилось усе тим, що їм показали заздалегідь записані кадри з каменів, а близько 05:00 стрім налагодили і на ньому було видно затягнуте хмарами небо.

На відео з місця події було видно близько сотні людей всередині кам'яного кола та банер із написом "Стоїмо за Стоунхендж".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Влада закликала людей залишитися вдома і дивитися живу трансляцію

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Через коронавірусні обмеження ця пам'ятка була офіційно закрита

Вибачившись за перебій з ефіром, ведучий Ед Ширес сказав: "Ми розчаровані, що так багато людей вирішили проігнорувати наше прохання не їхати до каменів сьогодні вранці. І саме тому нам не вдалося показати вам кадри, які ми хотіли".

Як саме зібрання людей завадило "Англійській спадщині" провести трансляцію сходу сонця, там не пояснили.

Зазвичай, подивитися на схід сонця у найдовший день року до Стоунхенджу збираються десятки тисяч людей.

Автор фото, PA Media

Автор фото, Reuters

Автор фото, PA Media