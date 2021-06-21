Літнє сонцестояння: люди заполонили Стоунхендж, попри заборону
Сотні людей зібралися на славетному Стоунхенджі, аби споглядати схід сонця. Купа людей прийшли туди, попри офіційну пораду британської влади не робити цього, - через коронавірусні обмеження.
"Англійська спадщина", британська комісія що управляє історичними пам'ятками, вирішила вести живу трансляцію сходу сонця на цій пам'ятці неоліту, розташованій у графстві Вілтшир.
Сонце зійшло о 04:52 (06:52 за Києвом).
Аби дістатися до каменів, люди перелазили через паркан.
Поліція Вілтшира заявила, що загалом усе пройшло спокійно, але додала, що кількість людей у сусідньому Евебері викликала занепокоєння.
За ефіром, тим часом спостерігали тисячі людей. Але закінчилось усе тим, що їм показали заздалегідь записані кадри з каменів, а близько 05:00 стрім налагодили і на ньому було видно затягнуте хмарами небо.
На відео з місця події було видно близько сотні людей всередині кам'яного кола та банер із написом "Стоїмо за Стоунхендж".
Вибачившись за перебій з ефіром, ведучий Ед Ширес сказав: "Ми розчаровані, що так багато людей вирішили проігнорувати наше прохання не їхати до каменів сьогодні вранці. І саме тому нам не вдалося показати вам кадри, які ми хотіли".
Як саме зібрання людей завадило "Англійській спадщині" провести трансляцію сходу сонця, там не пояснили.
Зазвичай, подивитися на схід сонця у найдовший день року до Стоунхенджу збираються десятки тисяч людей.