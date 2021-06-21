Шведському прем'єру висловили вотум недовіри. Вперше в історії

1 година тому

Автор фото, Reuters

Парламент Швеції проголосував за недовіру прем'єр-міністру Стефану Лофвену.

Загалом за подання проголосував 181 із 349 депутатів, 51 утримався. Це перший випадок у шведській історії, коли прем'єр-міністра відсторонили таким чином.

Лідер соціал-демократів має тиждень, щоб подати у відставку або призначити позачергові вибори.

Рішення ухвалили після того, як суперечка про контроль орендної плати змусила партію лівих вийти з коаліції.

Такий результат означає крах коаліційного уряду соціал-демократів з партією зелених.

Якщо прем'єр-міністр вирішить піти з посади, спікеру парламенту доведеться розпочати міжпартійні переговори для формування нового уряду.

Партія лівих Швеції закликала до вотуму недовіри минулого тижня на тлі суперечки про пропозицію відмовитись від встановлення максимальної орендної плати на квартири у новобудовах.

Голосування запропонували націоналістичні шведські демократи та підтримали дві правоцентристські опозиційні партії.

Будь-який новий уряд керуватиме країною до загальних виборів, які мають відбутися у вересні наступного року.