Французи вимагають виправдати жінку, яка вбила вітчима-ґвалтівника

1 година тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Валері Бако (в жовтому шарфі) на суді

У Франції понад пів мільйона людей підписали петицію із закликом виправдати жінку, що застрелила чоловіка, який був спочатку її вітчимом, а потім чоловіком і сутенером.

Суд над 40-річною Валері Бако починається в понеділок у Шалон-сюр-Сен у центральній Франції. Вирок очікуються через тиждень.

Бако було 12 років, коли партнер її алкозалежної матері, 37-річний Даніель Полетт, який теж зловживав спиртним, вперше згвалтував її.

Полетта відправили до в'язниці, але, вийшовши через три роки на свободу, він взявся за старе.

У 17 років Валері завагітніла. Мати вигнала її і Полетта з дому, і вони стали жити разом.

Полетт змушував дружину надавати сексуальні послуги водіям-далекобійникам у власному мікроавтобусі Peugeot, погрожуючи вбити за відмову. Він також змушував її вступати в лесбійські зв'язки і знімав це на відео.

Як встановило слідство, Полетт неодноразово бив її, зламав ніс, наводив на неї пістолет, а одного разу вдарив по голові молотком.

За словами Бако, вона жила, як у в'язниці. Чоловік забороняв їй спілкуватися з людьми під час виходів з будинку і посилав приятелів стежити за нею.

Бако народила від Полетта чотирьох дітей. За її словами, вони двічі скаржилися на батька жандармам, але ті відмовлялися розмовляти з неповнолітніми і просили, щоб мати прийшла до них сама.

Один з дітей одного разу побачив замовлену батьком візитівку і запитав у матері, що таке "ескорт-дівчина".

Коли Полетт почав говорити на теми сексу з їхньою дочкою, 14-річною Карлін, Валері Бако вирішила, що з неї досить.

13 березня 2016 року, після "сеансу" з черговим клієнтом, вона вбила Даніеля Полетта одним пострілом в потилицю з його ж пістолета, що зберігався в машині.

За допомогою двох старших дітей вона заховала тіло, але в жовтні 2017 року справа спливла назовні. Бако зізналася у вбивстві, і після року в попередньому ув'язненні її відпустили під підписку до суду.

За цей час вона написала 198-сторінкову книгу під назвою "Всі знали", нещодавно опубліковану видавництвом Fayard.

"Я повинна була покласти цьому край", - пише Бако, додаючи: "Мені весь час було страшно".

Бако вважає, що заслуговує на покарання, але як пом'якшувальну обставину вказує, що їй нікуди було піти, бо вона не мала власних коштів і вірила, що Полетт здатний вбити їхніх дітей.

"Вона вбила, але вона не вбивця, - заявила в інтерв'ю британській газеті Guardian адвокат Джанін Бонагунта. - Її штовхнули на це насильство, якому вона піддавалася протягом 25 років, і страх, що її дочка стане наступною".

"Такі жінки беззахисні. Судова система надто повільна і поблажлива до злочинців", - сказала вона агентству "Франс прес".

Ті ж юристи, Джанін Бонагунта і Наталі Томазіні, в 2013 році захищали іншу жінку, Жаклін Соваж, що стала національним символом боротьби з домашнім насильством. Чоловік-алкоголік регулярно бив її і дітей. Після того, як їх син повісився, Жаклін вбила сімейного тирана. Вона отримала 10 років, з яких відбула три, і була помилувана президентом Олландом.

Guardian нагадує, що Франція має один із найвищих рівнів феміциду (вбивство жінки її теперішнім або колишнім партнером) в Європі.

З початку року жертвами феміциду в країні стали 55 жінок, з них три за останній тиждень.