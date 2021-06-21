ЄС схвалив нові санкції проти Білорусі. Хто під них потрапить?

50 хвилин(и) тому

Автор фото, JOHANNA GERON Підпис до фото, Перед засіданням у Люксембурзі глави МЗС ЄС провели неформальну зустріч з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською

Голови МЗС країн Євросоюзу схвалили новий пакет санкцій проти Білорусі у відповідь на примусову посадку літака Ryanair і затримання журналіста Романа Протасевича.

Санкції торкнуться ключових секторів економіки Білорусі, включаючи експорт калійних добрив, нафти і нафтохімічних продуктів, а також тютюнову промисловість і фінансовий сектор.

Рада міністрів також підписала постанову про внесення до списку санкцій 86 компаній і фізичних осіб: нові обмеження включають заморожування активів і заборону на видачу віз. Імена і назви компаній будуть опубліковані пізніше.

Відомо, що сім людей з цього переліку безпосередньо пов'язані з вимушеною посадкою пасажирського літака Ryanair, в списку також фігурують люди, причетні до фальсифікацій виборів, репресій і тортур. Перед засіданням у Люксембурзі голови МЗС ЄС провели неформальну зустріч з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською.

Це буде вже четвертий пакет обмежувальних заходів, запроваджений після виборів у серпні 2020 року, які білоруська опозиція і ЄС вважають нелегітимними.

Минулого року ЄС ввели санкції проти 88 людей, включаючи самого Олександра Лукашенка. Остаточно рішення про санкції ухвалять на саміті ЄС 24-25 червня.

"Ми продовжимо планомірний шлях з введення санкцій проти Лукашенка і його режиму, - заявив голова МЗС Німеччини Хайко Мас. - Тепер ми не обмежимося лише санкціями проти фізичних осіб, ми будемо вводити секторальні санкції".

"Таким чином ми хочемо сприяти фінансовому виснаженню режиму".

Євросоюз - другий за величиною після країн Євразійського економічного союзу торговий партнер Білорусі. За даними Єврокомісії, обсяг білоруського експорту товарів і послуг в країни ЄС в 2020 році склав майже 7 млрд доларів, або трохи менше 12% ВВП країни.

Промислові підприємства приносять Білорусі 93% валютної виручки.

Експорт концерну "Белнефтехим" в минулому році склав 4,2 млрд доларів, експорт добрив "Білоруськалій" - 2,4 млрд доларів. "Білоруськалій" - один з найбільших у світі виробників добрив, на його частку припадає близько 20% світового ринку.

Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг очікує, що рада міністрів Євросоюзу також одноголосно підтримає ширші секторальні санкції щодо режиму, включаючи заборону на продаж в Білорусь апаратури для стеження і посилення ембарго на поставки зброї. Раніше Австрія намагалася пом'якшити санкції ЄС проти Білорусі, але незабаром змінила позицію.

Черговий пакет європейських санкцій готувався ще з початку року. Примусова посадка в Мінську літака Ryanair, яка закінчилася затриманням опозиційного журналіста Романа Протасевича, викликала гнів Заходу і прискорила процес.