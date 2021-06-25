Книга року ВВС-2021 стартує на Книжковому Арсеналі

39 хвилин(и) тому

Уперше премія Книга року ВВС розпочинається на Книжковому Арсеналі.

Про старт Книги року-2021 оголосимо на спеціальній події у п'ятницю 25 червня о 18.00 в залі Лекторій. Її можна буде також подивитися онлайн на сайті Книжкового Арсеналу.

З цієї нагоди переможець премії 2020 року Сергій Лещенко (Saigon), автор книжки "Юпак", проведе майстер-клас "Від поста у фейсбуці до Книги року ВВС".

Письменник розповість про те, як трансформувати власний життєвий досвід у захопливий текст, створювати "живі" діалоги, вдихнути життя в персонажів і перетворити ідею в роман.

Модератором зустрічі буде телеведучий і член журі конкурсу "Книга року ВВС" Вадим Карп'як.

Також в рамках події, присвяченій старту конкурсу, редакція ВВС News Україна презентує містичний трилер, присвячений Книзі року ВВС, у якому знялися телеведучий Вадим Карп'як, блогер Віталій Чепинога і письменник Сергій Лещенко (Saigon).

Як потрапити на цьогорічний Книжковий Арсенал?

Відвідувачі зможуть купити квиток лише онлайн і лише на вхід у певний часовий проміжок:

10:00-12:00

13:00-15:00

16:00-18:00

19:00-22:00

Тобто увійти можна тільки в ці години, але перебувати на Книжковому Арсеналі можна необмежений час.

Хто обирає Книгу року ВВС?

Книга року ВВС проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у таких номінаціях: Книга року BBC, Дитяча книга року BBC та Книга року ВВС - Есеїстика.

Переможця української літературної премії визначає незалежне журі з п'ятьох людей, до якого у різні роки входили відомі українські митці, журналісти та літературознавці.

Підпис до фото, Актори під час зйомок фільму

Цього року до журі премії "Книга року ВВС" увійшли:

Віра Агеєва , професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія"

, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія" Вадим Карп'як , телеведучий

, телеведучий Світлана Пиркало , письменниця, радниця з питань культури ЄБРР

, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР Віталій Чепинога , блогер

, блогер Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна

Фінал конкурсу Книга року ВВС відбудеться у грудні 2021 року.

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквіваленту £1,000.

Видавці книг-переможців у всіх номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.

За правилами конкурсу, до нього у всіх трьох номінаціях допускаються написані державною мовою твори, а також переклади українською літературних творів, написаних іншими мовами України.

Докладніше про правила конкурсу "Книга року ВВС" читайте за посиланням нижче: