Книга року ВВС-2021 стартує на Книжковому Арсеналі
Уперше премія Книга року ВВС розпочинається на Книжковому Арсеналі.
Про старт Книги року-2021 оголосимо на спеціальній події у п'ятницю 25 червня о 18.00 в залі Лекторій. Її можна буде також подивитися онлайн на сайті Книжкового Арсеналу.
З цієї нагоди переможець премії 2020 року Сергій Лещенко (Saigon), автор книжки "Юпак", проведе майстер-клас "Від поста у фейсбуці до Книги року ВВС".
Письменник розповість про те, як трансформувати власний життєвий досвід у захопливий текст, створювати "живі" діалоги, вдихнути життя в персонажів і перетворити ідею в роман.
Модератором зустрічі буде телеведучий і член журі конкурсу "Книга року ВВС" Вадим Карп'як.
Також в рамках події, присвяченій старту конкурсу, редакція ВВС News Україна презентує містичний трилер, присвячений Книзі року ВВС, у якому знялися телеведучий Вадим Карп'як, блогер Віталій Чепинога і письменник Сергій Лещенко (Saigon).
Як потрапити на цьогорічний Книжковий Арсенал?
Відвідувачі зможуть купити квиток лише онлайн і лише на вхід у певний часовий проміжок:
- 10:00-12:00
- 13:00-15:00
- 16:00-18:00
- 19:00-22:00
Тобто увійти можна тільки в ці години, але перебувати на Книжковому Арсеналі можна необмежений час.
Хто обирає Книгу року ВВС?
Книга року ВВС проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у таких номінаціях: Книга року BBC, Дитяча книга року BBC та Книга року ВВС - Есеїстика.
Переможця української літературної премії визначає незалежне журі з п'ятьох людей, до якого у різні роки входили відомі українські митці, журналісти та літературознавці.
Цього року до журі премії "Книга року ВВС" увійшли:
- Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія"
- Вадим Карп'як, телеведучий
- Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР
- Віталій Чепинога, блогер
- Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна
Фінал конкурсу Книга року ВВС відбудеться у грудні 2021 року.
Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквіваленту £1,000.
Видавці книг-переможців у всіх номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.
За правилами конкурсу, до нього у всіх трьох номінаціях допускаються написані державною мовою твори, а також переклади українською літературних творів, написаних іншими мовами України.
Докладніше про правила конкурсу "Книга року ВВС" читайте за посиланням нижче: