Перед матчем Росія-Данія у Копенгагені пам'ятник Шевченку розмалювали у триколор

12 хвилин(и) тому

Автор фото, facebook.com/UkrEmbassyDK

Пам'ятник Тарасу Шевченку, встановлений в Копенгагені (Данія), сплюндрували вандали. Це сталося в ніч на 21 червня, напередодні матчу Росія-Данія в рамках Євро-2020.

Бюст Шевченка на постаменті невідомі розфарбували у кольори російського прапора та зробили образливі написи про Крим, повідомляє посольство України в Данії у своєму Facebook.

"Категорично засуджуємо цей прояв вандалізму та провокацію проти України. Цей ганебний випадок в черговий раз демонструє цивілізованому світу, що російська агресія проти України реальна. Жодної "громадянської" війни в Україні немає, а є лише злочинні дії Кремля, які переслідують все святе для кожного Українця у будь-якому куточку світу", - йдеться в повідомленні.

Посольство звернулося до правоохоронних органів Данії з вимогою розпочати негайне розслідування та покарати винних.

Саме в Копенгагені 21 червня відбувся матч відбіркового туру Євро-2020 між Данією та Росією.

Росія програла з розгромним рахунком 4:1.