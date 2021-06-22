Путін написав про Велику Європу: заважають США, НАТО та Україна

22 хвилин(и) тому

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Президент Росії Володимир Путін вважає, що єднанню Великої Європи "від Лісабону до Владивостоку" заважає НАТО, США та останні події в Україні.

Про це він написав в статті для німецького видання Die Zeit у 80-ту річницю нападу Гітлерівської Німеччини на Радянський Союз.

Путін зазначив, що після завершення холодної війни сподівався, що "стане реальністю мрія Шарля де Голля" про "єдиний європейський континент".

"Саме в цій логіці - логіці побудови Великої Європи, об'єднаної спільними цінностями та інтересами, - Росія прагнула розвивати свої стосунки з європейцями. І нами, і Євросоюзом було багато зроблено на цьому шляху", - написав Путін.

Президент РФ заявив, що на заваді цьому стало розширення НАТО на схід, коли з 1999 року до Альянсу увійшли 14 нових країн, включаючи республіки колишнього СРСР.

"Чимало країн поставили перед штучним вибором - бути або з колективним Заходом, або з Росією. Фактично це був ультиматум", - заявив Путін.

Він звинуватив США в тому, як розгортались події в Україні у 2014 році.

"Для чого США організували переворот, а країни Європи безвольно його підтримали, спровокувавши розкол самої України та вихід Криму з її складу", - написав Путін.

Президент РФ вважає, що Росія та Європа "втрачають величезні можливості" створити єдиний простір співпраці та безпеки "від Атлантики до Тихого океану".

"Росія виступає за відновлення загального партнерства з Європою, - пише Путін. - Ми не можемо дозволити собі тягнути вантаж колишніх непорозумінь, образ, конфліктів та помилок".

"Нам всім треба визнати ці помилки та виправити їх", - додав він.

Росія в 2014 році за допомогою своїх військ анексувала Крим. Цей крок не визнали більшість країн світу.