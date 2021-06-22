Тихановська: в Білорусі - сталінські репресії, режим бере заручників

6 хвилин(и) тому

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Олександр Лукашенко тримає білоруських політичних в'язнів "у заручниках", а його дії проти опозиції та активістів нагадують сталінські репресії, каже в інтерв'ю Financial Times лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.

21 червня ЄС оголосив про нові санкції проти Білорусі. Зокрема йдеться про замороження активів і заборону на видачу віз 78 особам і восьми компаніям.

"Зараз режим намагається зібрати якомога більше заручників, щоб обміняти їх на скасування санкцій", - каже Тихановська виданню.

За словами Тихановської, найкраще, щоб санкції ухвалювалися одним пакетом - так білоруській владі буде складніше з ними впоратися.

Опозиційна лідерка вкотре підкреслює, що засуджує дії влади стосовно активістів і сказала, що такої жорстокості її країна не бачила з часу приходу Лукашенка до влади у 1994-му році.

"Ми навіть не могли уявити, що режим може бути настільки жорстоким. Звісно, придушення демонстрацій відбувалося і раніше, але ніколи раніше [не було заарештовано] стільки людей. Люди дійсно налякані. Вони бояться вийти на вулицю, бояться жити", - додає вона.

Коментуючи пресконференцію, організовану Міністерством закордонних справ Білорусі, про примусову посадку рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс у Мінську, на яку привели затриманого опозиційного блогера Романа Протасевича, Тихановська висловила думку, що той говорив під тиском.

"Роман перебуває у небезпеці. Його завдання - вижити там. Ніхто, особливо люди у демократичних країнах, не зможуть зрозуміти, як залякують людей [у білоруських в'язницях]. Навіть обговорювати зміст цих пресконференцій або інтерв'ю - аморально. Ми маємо говорити про те, як його звільнити, от і все", - вважаєТихановська.

Згідно з даними правозахисних груп, у Білорусі зараз понад 500 політичних в'язнів. Серед них і чоловік Тихановської - Сергій, якого затримали торік, не давши можливості зареєструвати свою кандидатуру на президентські вибори 2020 року. Цього тижня на нього, та кількох інших заарештованих активістів, чекає закрите судове засідання.

Тихановська каже, що передбачити перебіг засідання складно. Вона вкотре закликала до звільнення політичних в'язнів, додаючи, що Брюсселю не варто скасовувати санкції доти, доки цієї мети не буде досягнуто.

"Під час всіх своїх зустрічей я закликаю лідерів ЄС - не дозволяйте режиму торгуватися коштом політичних в'язнів. Всіх має бути звільнено. Домашній арешт - це не свобода. Змушувати людей залишити країну - теж не свобода", - каже вона.

За її словами, єдиний вихід з цієї ситуації для Білорусі - це проведення нових, відкритих виборів.

"Звільнення всіх не означатиме, що кризу завершено. Це передумова для виходу з кризи", - каже вона.

Наступним кроком має стати діалог з режимом та нові вибори, підсумовує Тихановська.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС