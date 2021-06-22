ЗНО з математики провалила третина учнів. Чи складете тест ви
За офіційними даними, понад 30% учасників цьогорічного ЗНО з математики не отримали мінімальні 10 балів з 67 можливих.
З 244 тисяч учнів, які писали ЗНО, не склали тест 76 тисяч, а це 31% дітей, повідомили в центрі оцінювання якості освіти. Минулого року не склали математику 12% дітей.
Всього у тестах 34 завдань, на виконання яких дається 210 хвилин. За одне завдання можна отримати від 1 до 6 балів залежно від рівня складності. 16 з них - найпростіші, за які можна отримати по 1 балу. Тобто всього 16 балів.
Ми обрали 10 найпростіших завдань, за які можна отримати 10 балів і скласти ЗНО.
Перевірте, як добре ви знаєте математику. Чи склали б ви самі такий тест?
Завдання 1
Завдання 2
Завдання 3
Завдання 4
Завдання 5
Завдання 6
Завдання 7
Завдання 8
Завдання 9
Завдання 10
Правильні відповіді:
1 - Б
2 - В
3 - Г
4 - В
5 - А
6- А
7 - Д
8 - Г
9 - А
10 - Д