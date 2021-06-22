ЗНО з математики провалила третина учнів. Чи складете тест ви

31 хвилин(и) тому

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За офіційними даними, понад 30% учасників цьогорічного ЗНО з математики не отримали мінімальні 10 балів з 67 можливих.

З 244 тисяч учнів, які писали ЗНО, не склали тест 76 тисяч, а це 31% дітей, повідомили в центрі оцінювання якості освіти. Минулого року не склали математику 12% дітей.

Всього у тестах 34 завдань, на виконання яких дається 210 хвилин. За одне завдання можна отримати від 1 до 6 балів залежно від рівня складності. 16 з них - найпростіші, за які можна отримати по 1 балу. Тобто всього 16 балів.

Ми обрали 10 найпростіших завдань, за які можна отримати 10 балів і скласти ЗНО.

Перевірте, як добре ви знаєте математику. Чи склали б ви самі такий тест?

Завдання 1

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Завдання 2

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Завдання 3

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Завдання 4

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Завдання 5

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Завдання 6

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Завдання 7

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Завдання 8

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Завдання 9

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Завдання 10

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Правильні відповіді:

1 - Б

2 - В

3 - Г

4 - В

5 - А

6- А

7 - Д

8 - Г

9 - А

10 - Д