Україну затягнув пил у небі: інверсія чи пилова буря з Росії та Середньої Азії

55 хвилин(и) тому

У понеділок кілька регіонів Україна затягнула пилова завіса, а у вівторок пил дійшов і до Києва.

Метеорологи не виключають, що це пилова буря, що могла прийти з Середньої Азії чи півдня Росії. Або ж наслідки різкої спеки.

А в Укргідрометцентрі припускають, що пил і пісок міг принести південно-східний вітер з Астраханської області Росії.

Пил над Україною

Новини про пилову бурю почали надходити на початку тижня з Полтавщини та інших регіонів Лівобережжя.

Пізніше видимість погіршилася і на півночі - пилом затягнуло Чернігівщину.

А у вівторок вдень це явище дійшло і до Києва.

Підпис до фото, Димка над дорогами Чернігівщини

У повітрі видно пил чи інші частинки, при цьому запаху диму не відчувається.

Полтавські пожежники, наприклад, повідомили виданню "Полтавщина", що у регіоні не було пожеж такого масштабу, які могли б дати такий густий дим для смогу.

Пилова буря з Азії?

В Українському гідрометеорологічному інституті в розмові з BBC News Україна припустили, що нинішній смог могла викликати температурна інверсія, яка виникла через різку спеку і "притискає" всі частинки у повітрі до нижніх шарів.

Водночас в інституті називають й іншу можливу причину - а саме пилову бурю з Середньої Азії, яка могла принести пил з Казахстану чи інших азіатських регіонів.

В інституті називають другу версію більш ймовірною, але наполягають, що нинішнє явище ще треба вивчати та аналізувати.

На користь версії про пилову бурю з Азії висловився і Валерій Латуха, який відслідковував супутникові знімки.

Автор фото, Valeriy Latuha

"Сьогодні з космосу спостерігається піщана буря (пилова хмара) над Лівобережною Україною, яку нанесло з Астраханських напівпустельних степів. Зачіпає також і Київ. Явище має власне ім'я - "Астраханський суховій", - написав він у Facebook.

В українському Гідрометцентрі не виключають таку можливість.

Там кажуть, що вивчили супутникові знімки, на яких видно "пилову хмару", що простягнулася від Запорізької області через Дніпропетровщину, Полтавщину, Черкащину до Києва і Чернігівської області.

Підпис до фото, Пилова буря у небі над Бучею, що на Київщині

"А оскільки ми зараз спостерігаємо перенесення повітряних мас з південного сходу, то дійсно все це теоретично могло прийти з Астраханського регіону, де зараз були пилові бурі. Пилові частинки і пісок реально можуть переноситися на такі відстані", - відзначила працівниця пресофісу Укргідрометцентру Олександра Хала.

Російські ЗМІ справді пишуть про рекордну спеку та піщані бурі в Калмикії і Астраханській області.

"У Калмикії прогнозується вітер до 20 м/с. У таких умовах пилові (піщані) бурі триватимуть до середи включно. Потім вітер почне стихати. В Астрахані ситуація буде легше - пориви вітру сягатимуть 11-14 м/с", - писав російський ТАСС 20 червня.

"Піщинки протягом тижня захоплять пониззя Дону, поширюватимуться з боку Каспію уздовж західних кордонів країни... Підуть по дотичній через Чорнозем'я у західні райони країни", - цитує ТАСС спеціаліста російського центру погоди "Фобос" Євгенія Тишковця.

А російське видання "Победа-26" зі Ставропілля пише, що пилова буря до них могла прийти з Казахстану.

"Судячи з перенесення, пил у півторакілометровому шарі переносився з району Казахстану. Через північ Дагестану і Калмикії", - пояснювала представниця тамтешнього гідрометцентру Наталія Клименко.

Українські синоптики також не виключають пилові бурі.

"Запитують мене про пилові бурі. Так, за такої синоптичної ситуації вони можливі. Раніше пилові бурі мали найбільше шансів на Півдні та Сході України. Проте пилові бурі підбираються вже й північніше. Наприклад, 16 квітня 2020 року пилова буря спостерігалась навіть у Києві", - відзначає синоптик Наталка Діденко.