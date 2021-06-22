Як Великий бар’єрний риф розсварив Австралію та UNESCO

23 хвилин(и) тому

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UNESCO від імені ООН звинуватило Австралію в тому, що вона не зробила все можливе для захисту Великого бар'єрного рифу від змін клімату.

Це розлютило австралійський уряд.

У UNESCO наполягають, що риф треба внести до Переліку об'єктів Світової спадщини, яким загрожує небезпека, - через сильне пошкодження, якого він вже зазнав та зазнає далі.

Такий статус означатиме посилений захист для Великого бар'єрного рифу.

Екологи також відзначають, що австралійці не виконали поставлених завдань з покращення якості води.

У відповідь міністр Австралії з питань захисту довкілля Сюзан Лей звинуватила UNESCO у політичному рішенні та відході від попередніх домовленостей.

Крім того, на її думку, в організації не врахували всі зусилля, яких докладає країна для захисту рифу.

Урядовець пообіцяла, що Австралія виступатиме проти внесення Великого бар'єрного рифу до згаданого списку об'єктів у небезпеці.

"За всім цим точно стоїть політика. Очевидно, що політика зруйнувала нормальний процес", - поскаржилася Сюзан Лей.

Комітет Світової спадщини UNESCO, який вирішує питання про внесення об'єктів до списків Світової спадщини, складається з представників 21 країн.

Очолює його зараз Китай, з яким у Австралії в останні роки напружені відносини.

"Зміни клімату - це єдина і найбільша загроза для рифових екосистем у світі… 83 об'єкти Світової спадщини зараз перебувають у небезпеці через зміни клімату й несправедливо звинувачувати лише Австралію", - пояснила австралійська чиновниця.

Однак активісти звертають увагу, що рішення ООН щодо Великого бар'єрного рифу показує справді недостатні дії австралійської влади у відповідь на кліматичні зміни.

"Рекомендації UNESCO чітко й однозначно говорять про те, що уряд Австралії не робить достатньо для захисто свого найбільшого природного надбання, особливо від змін клімату", - каже Річард Лек, голова напрямку океанів австралійського відділення Всесвітнього фонду дикої природи.

Насправді нинішні розбіжності - продовження давньої суперечки між Австралією та UNESCO про статус Великого бар'єрного рифу.

Риф простягається на 2,3 тис. км вздовж північно-східного берега Австралії. З 1981 року він входить до Світової спадщини UNESCO завдяки своєму "надзвичайному науковому та внутрішньому значенню".

У 2017 році UNESCO вперше заговорило про те, щоб внести риф до спику об'єктів, які перебувають у небезпеці. Після цього Австралія витратила 3 млрд австралійських доларів (2,2 млрд доларів США), щоб покращити стан рифу.

Але за останні п'ять років він продовжував знебарвлюватися, що означало загибель багатьох коралів.

Вчені пояснюють це підвищенням температури океану через кліматичні зміни.

Однак Австралія і далі відмовляється від зобов'язань про більш рішучі дії проти змін клімату, зокрема суттєвого зменшення викидів до 2050 року.

Країна також експортує багато вугілля та газу.

Якщо Великий бар'єрний риф справді внесуть до Переліку об'єктів Світової спадщини UNESCO в небезпеці, це буде перший такий випадок, викликаний перш за все змінами клімату.

Цей статус вимагає негайного захисту об'єкту та збільшує можливості для фінансування відповідних заходів.

Водночас він може суттєво зменшити туристичну інфраструктуру навколо рифу, а це - тисячі робочих місць для Австралії та мільярди доларів доходів до австралійського бюджету.

Аналіз: Австралія може втратити свої світові позиції

"Останні кілька місяців були непростими для Австралії та її політики щодо змін клімату", - відзначає Шаіма Халіл, австралійська кореспондентка BBC.

За її словами, міжнародний тиск на австралійський уряд постійно зростав - від країни вимагали взяти серйозніші зобов'язання скоротити викиди до 2050 року, але прем'єр Скотт Моррісон відмовлявся це робити. Востаннє відмова пролунала на недавньому саміті G7.

Раніше австралійський прем'єр обіцяв погодитися на всі обмеження, "коли тільки ми зможемо це зробити".

"Це і є суттю проблеми, - "коли" має таке саме вирішальне значення, як і спосіб, в який це буде робитися в контексті змін клімату", - додає Шайма Халіл.

Вчені та світові політики вважають, що Австралія робить мало і надто повільно для реального захисту від змін екології.

А нинішня сварка з UNESCO та можлива зміна статусу Великого бар'єрного рифу означає, що без активних дій Австралія може втратити свої світові позиції - не лише дипломатичні та економічні, а й культурні, резюмує журналістка BBC.