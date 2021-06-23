Великий обвал на пляжі в Одеській області. Що відомо і кого під ним шукають

49 хвилин(и) тому

Автор фото, ДСНС

В Одеській області біля села Лебедівка стався зсув ґрунту поруч з базою відпочинку "Жемчужина". За попередньою інформацією, під ґрунтом можуть бути люди.

Пошуки тривають уже другу добу, повідомляє пресслужба Державна служба з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Зсув стався 22 червня близько 14:34. Обвалився ґрунт висотою 15 м, на площі близько 150 кв.м.

До пошукових робіт залучили рятувальників, кінологів, військовослужбовців та місцевих мешканців. Усього понад 60 людей.

"На місці події виявлені речі відпочивальників. Інформація про можливих постраждалих перевіряється. Пошукові роботи проводяться методом розчищення місця зсуву", - повідомляла ДСНС у середу вночі.

Автор фото, ДСНС

Вранці в середу ДСНС уточнила, що розчистили понад 75 кв. м завалів, але нікого поки що не знайшли.

Станом на 9.00 підозрювали, що під завалами "можливо, опинилася жінка".

Одеське видання Думская повідомляло, що до зсуву на цьому місці одні очевидці бачили дівчину, а інші - сімейну пару з дитиною.