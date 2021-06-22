Меркель вакцинувалася Moderna після AstraZeneca. Чи можна змішувати вакцини

25 хвилин(и) тому

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Німецька канцлерка Ангела Меркель вакцинувалася Moderna як другою дозою вакцини від коронавірусу - при тому, що першим її щепленням була інша вакцина - Oxford-AstraZeneca. Про це повідомив речник очільниці німецького уряду.

Експерти вважають, що змішувати різні вакцини може бути ефективним, але поки що занадто рано говорити про це з упевненістю.

Кілька наукових досліджень вивчали дію комбінації різних видів вакцин, але загалом це питання все ще вивчають.

Британські науковці, наприклад, з'ясували, що у дорослих, які змішали вакцини AstraZeneca і Pfizer, більше шансів мати м'якіші побічні ефекти, або ж "побічка" буде середньої тяжкості.

А інші країни розглядали можливість "міксування" вакцин після того, як виникли проблеми з поставками другої дози певної вакцини. Така ситуація була і в Україні після того, як Індія припинила постачати CoviShield.

Канадські провінції Онтаріо і Квебек вже заявили, що планують змішувати вакцини через проблеми з поставками AstraZeneca та занепокоєнням щодо ймовірних тромбів.

Першу дозу вакцини AstraZeneca 66-річна Ангела Меркель отримала у квітні.

У березні Німеччина разом з іншими європейськими країнами тимчасово припиняла використання AstraZeneca після повідомлень про кілька випадків утворення тромбів. Згодом щеплення нею відновили.

Зараз щеплення отримали більше половини німців - вони отримали принаймні одну дозу.

Чому змішування вакцин - це може бути добре?

Експерти насправді покладають багато сподівань на змішування вакцин, відзначає редактор BBC з питань здоров'я Мішель Робертс.

"Це може дати ширший і довший імунний захист проти пандемії та її нових варіацій. А також гнучкість", - пояснює вона.

І хоча це питання все ще вивчають, деякі країни вже погодилися на такий крок у своїх програмах вакцинації.

Через дані про випадки рідкісних тромбів Німеччина рекомендувала людям, молодшим від 60 років, які один раз вкололися AstraZeneca, на друге щеплення обрати іншу вакцину.

"Меркель не потрапляє у цю вікову групу, але, тим не менше, вона отримала Moderna, а не AstraZeneca для свого другого щеплення", - відзначає Мішель Робертс.