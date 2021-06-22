Рейтинг найдорожчих міст для іноземців: Ашгабат перший, Київ - 106-й

45 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Туркменська економіка переживає серйозні труднощі, але Ашгабат при цьому вирішили розширювати

Столиця Туркменістану Ашгабат - найдорожче місто у світі для іноземців. Про це свідчить свіжий рейтинг міст за вартістю проживання від аналітичної консалтингової фірми Mercer.

Українська столиця в ньому трохи не дотягнула до першої сотні найбільш вартісних міст для експатів.

Очолили рейтинг найдорожчих міст Ашгабат, Гонконг, Бейрут, Токіо, Цюрих, Шанхай, Сінгапур, Женева, Пекін і Берн.

Туркменська столиця з населенням близько мільйона людей змогла обійти минулорічного лідера Гонконг, ліванський Бейрут, японську столицю Токіо та швейцарський Цюрих.

Автор фото, mercer.com

Всього ж у рейтингу 209 міст, які порівнювали за вартістю житла, транспорту, їжі та інших схожих витрат.

У Mercer кажуть, що оцінили більше 200 товарів та послуг для свого дослідження, яке покликане допомогти компаніям по всьому світу оцінити, скільки їм доведеться платити своїм працівниками у випадку релокації в інше місто.

Експати - люди, які живуть і працюють не у своїх рідних містах.

Київ - майже у першій сотні

Київ у рейтингу посів 106 місце в середині таблиці - одразу після Белфаста.

Але українська столиця мала всі шанси увійти у першу сотню найдорожчих міст - минулого року вона на 149 місці й за 2020 рік піднялася на 43 сходинки.

Проживання у більшості східноєвропейських сусідів Києва оцінили дешевше: Бухарест опинився на 160-у місці, Будапешт - на 162-у, Варшава - на 169-у, Мінськ - на 197-у.

Водночас столиця Росії Москва вважається дорожчою - вона на 62-у місці, але суттєво втратила у рейтингу, адже минулого року взагалі була на 21-й сходинці.

Чому Ашгабат?

Більшість міст у топ-10 рейтингу - бізнес-хаби, де економічне зростання призвело до зростання цін на нерухомість та проживання.

Але в Ашгабата трохи інша історія - він своїм високим місцем серед найдорожчих міст для експатів завдячує скоріше економічним проблемам, ніж процвітанню.

Зокрема Жан-Філіп Сарра з Mercer пояснив AFP, що столиця Туркменістану опинилася на першому місці через високу внутрішню інфляцію та подорожчання товарів і послуг в місті.

Туркменістан - автократична країна, відома своїми багатими запасами газу. Водночас вона довгий час бореться з економічною кризою, яка призвела до бідності частин населення.

Колишня радянська республіка і зараз залишається дуже залежною від експорту газу до Росії.

Тож економічні потрясіння Туркменістану частково зумовлені низькими цінами на природний газ, які впали у 2014 році.

А минулорічне дослідження Human Right Watch стверджує, що пандемія Covid-19 "різко загострила існуючу в Туркменістані продовольчу кризу".

"Дефіцит продуктів, який посилюється з 2016 року, ще погіршився, і люди змушені чекати годинами у черзі, щоб спробувати придбати більш доступні харчі. Часто вони залишаються з пустими руками", - йшлося у звіті.

Попри це уряд Туркменістану розпочав розширення Ашхабаду в травні. Багаторічний президент Гурбангули Бердимухамедов пообіцяв перетворити свою столицю на "одне з найбільш процвітаючих міст у світі".

Схожі проблеми стосуються й іншого лідера Бейрут, який за рік піднявся з 45 на 3 місце.

У Mercer пояснюють це низкою факторів, включно з "політичними негараздами" останніх років та "важкою та масштабною економічною депресією".

Зокрема на це вплинула пандемія коронавірусу та величезний вибух в порту Бейрута, за якими послідувала інфляція.