Шанси України пройти далі на Євро-2020 і що Пентагон знає про НЛО. Теленовини ВВС

51 хвилин(и) тому

У випуску 22 червня:

Україна посіла третє місце в групі, але має шанс потрапити до складу 16 команд, які вийдуть у плей-офф Євро-2020. Які для цього повинні бути рахунки в інших матчах групової частини, аналізує футбольний оглядач Артем Франков.

Уряд Іспанії вирішив помилувати дев'ятьох каталонських політиків, засуджених у зв'язку з організацією незаконного референдуму про незалежність Каталонії. Крок до примирення, але прем'єр Санчес ризикує викликати обурення і в Мадриді, і в Барселоні.

Італія за темпами старішання населення посіла друге місце в світі. Народжуваність у країні впала до найнижчого рівня за понад 150 років. Наш кореспондент побував на Сардинії, щоб з'ясувати, чому молоді італійці не квапляться заводити дітей.

І що Пентагон знає про візити інопланетян? Наша кореспондентка в США поспілкувалася з тими, хто на власні очі бачив НЛО. Звіт Пентагону вже найближчими днями передадуть до Конгресу США.

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