За час пандемії мільйони людей вперше стали доларовими мільйонерами

1 година тому

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Понад 5 мільйонів людей стали мільйонерами у 2020 році - попри економічні негаразди, до яких призвела пандемія.

Водночас із тим, як багато бідних жителів планети за цей період стали іще біднішими, кількість доларових мільйонерів досягла 56,1 мільйона, йдеться в дослідженні міжнародної фінансової групи Credit Suisse.

Приблизно 1% дорослих людей по всьому світу у 2020-му стали мільйонерами вперше в житті.

Зростанню їхніх статків посприяло передусім зростання фінансових ринків, а також стрімке здорожчання нерухомості, зазначають автори звіту.

Експерти зазначають, що нарощування активів проходило у повному відриві від економічних проблем, які принесла пандемія.

За словами одного з авторів дослідження, економіста Ентоні Шоррокса, навесні минулого року пандемія Covid-19 завдала різкого короткочасного удару по світовим ринкам, але вже до кінця червня 2020-го цей ефект значною мірою був нівельований.

"Світове багатство не лише встояло перед подібними потрясіннями, але й зросло швидкими темпами вже у другій половині року", - додав експерт.

Згідно зі звітом Credit Suisse, загалом світові багатства за минулий рік зросли на 7,4%.

Водночас розподіл цього приросту був нерівномірним, зазначає Ентоні Шоррокс.

За його словами, в людей з більш низькими доходами, для яких фінансові активи відіграють меншу роль, процес зростання статків призупинився, а багатьох випадках, навпаки, показав падіння.

З початку 21 століття кількість людей у світі зі статками від 10 тисяч доларів до 100 тисяч збільшилася в понад три рази - з 507 мільйонів у 2000 році до 1,7 мільярда у середині 2020 року.

Автори звіту кажуть, що ці зміни відображають покращення добробуту в країнах, що розвиваються - особливо в Китаї, - та зростання кількості середнього класу у світі.

Однією з ключових причин зростання на фінансових ринках та ринку нерухомості експерти називають низькі відсоткові ставки, запроваджені центральними банками.

Проте така політика, зазначає інвестиційний директор Credit Suisse Наннетт Хехлер-Файдхерб "коштувала дорого".

"Державний борг у відношенні до ВВП зріс в усьому світі на 20 відсоткових пунктів, а в окремих країнах ще більше".