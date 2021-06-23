Усі скандали навколо Євро 2020. Не лише форма збірної України

Олексій Калмиков

BBC

16 хвилин(и) тому

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Вже під час групового етапу чемпіонат Європи став ареною для скандалів суворо за списком неспортивного порядку денного: ковід, націоналізм, расизм, ЛГБТ, зміни клімату і навіть здорове харчування.

Ми зібрали для вас найгучніші навколофутбольні скандали Чемпіонату Європи.

Вони вчергове доводять, що футбол - це яскравий відбиток реального життя на зеленому газоні, і аж ніяк не спосіб сховатися від реальності.

Перенесення фіналу

Лондонський "Вемблі" має прийняти півфінали 6 і 7 липня, а головне - фінал 11 числа.

Але це в теорії, а на практиці через це розпочалася справжня політична суперечка - як продовження реального протистояння Британії та ЄС щодо брекзиту, епідемії, вакцинації і взаємної заборони поїздок.

Італійський прем'єр Маріо Драгі запропонував перенести фінал на континент, а канцлер Німеччини Ангела Меркель попросила УЄФА не ризикувати життями вболівальників.

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Європейці посилаються на те, що в Британії стрімко поширюється дуже заразний варіант вірусу "Дельта", тоді як в Європі випадків інфікування цим штамом поки що фіксували мало.

Проблеми з англійцями і в самої УЄФА. Досі незрозуміло, чи погодяться вони зняти карантин для вболівальників і (головне) - для 2,5 тисячі VIP-гостей, які злетяться на фінал.

Для Стамбулу подібна ситуація закінчувалася погано вже двічі. Цього року фінал головного клубного чемпіонату Європи з футболу, Ліги чемпіонів, знову перенесли в Португалію, оскільки британцям (а грали в фіналі "Челсі" та "Манчестер сіті") після повернення з Туреччини довелося б в обов'язковому порядку відсиджуватися на карантині.

Завдяки перенесенню фіналу вдалося уникнути небезпечного експерименту: що буде, якщо натовп англійських фанатів на два тижні зачинити в готелі біля аеропорту.

Що стосується фіналу Євро 2020, то поки що УЄФА схиляється до того, щоб залишити все як є. Але часу передумати ще достатньо.

Райдужні перспективи

У Європі різні погляди на захист прав ЛГБТ. Капітана збірної Німеччини Мануель Ноєр мовчки і без помпи висловив свої: він вийшов на матч проти Португалії з пов'язкою в кольорах веселки.

Що тут почалося. І досі продовжується.

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УЄФА розпочала розслідування, але карати Ноєра не стала. Політики та громадські діячі наввипередки кинулися підтримувати найкращого голкіпера світу і нагадувати УЄФА про її власні цінності - поваги та рівності у грі.

Тема одразу отримала продовження. Влада Мюнхена вирішила підсвітити домашній стадіон Ноєра і "Баварії" в кольори веселки в день матчу Німеччини та Угорщини в середу.

Але не вийшло. Угорщина обурилася, і УЄФА заборонила символіку ЛГБТ, посилаючись на політичний контекст: угорський парламент щойно ухвалив закон на кшталт російського - про заборону "пропаганди гомосексуалізму" серед неповнолітніх. А до цього влада країни позбавила одностатеві пари права всиновлювати дітей.

УЄФА запропонувала Мюнхену підсвітити стадіон в кольори солідарності ЛГБТ в який-небудь інший день. Мер Мюнхена у відповідь видав розпорядження розфарбувати в кольори ЛГБТ усе місто.

А Берлін, Кельн, Франкфурт-на-Майні та Вольфсбург у середу підсвітять таким чином свої стадіони, нехай того дня там ніхто й не грає, - на знак солідарності з Мюнхеном.

(Не)рівність на колінах

Футбол роками намагається викорінити расизм. Судячи з цього чемпіонату, вдається не дуже.

Трибуни Санкт-Петербурга голосно освистали бельгійську збірну та іспанського арбітра, коли вони встали на коліно на знак солідарності з захисниками прав темношкірих з руху Black Lives Matter.

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Російська збірна залишилася стояти, як хорвати перед матчем з Англією на "Вемблі". Там усе було приблизно так само і закінчилося тим самим - команди, що встали на коліно, зрештою виграли (але навряд чи ці речі пов'язані).

Перед матчем англійська футбольна федерація просила вболівальників не свистіти, а за день до гри на те саме натякнула королева Єлизавета II. Вона монаршою волею зробила Рахіма Стерлінга кавалером Британської імперії за те, що він залишається обличчям антирасистської кампанії в англійському футболі.

Зрештою виглядало все доволі пристойно, на відміну від останніх відбіркових ігор, коли англійських збірників відверто освистували за коліно. На Євро аплодували голосніше, ніж свистіли, тож проблему вдалося якщо не вирішити, то хоча б трохи заглушити аплодисментами підтримки борців за рівність рас і народів.

Територіальні суперечки

Війни й територіальні суперечки між країнами не обійшли футбол і цього разу.

Ще до чемпіонату Україна нанесла на власну форму анексований Росією Крим. Попри невдоволення, яке цей крок спричинив у Росії, УЄФА забороняти цей елемент екіпірування не стало. Адже Крим визнаний українським міжнародною спільнотою.

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Водночас заборонила інший - напис "Героям слава!", дозволивши залишити на футболках лише "Слава Україні!"

В УЄФА вирішили, що поєднання цих двох фраз має очевидний політичний та мілітаристський підтекст.

Азербайджан також згадав про війну і позбавив акредитації на матчі в Баку російських журналістів - за те, що вони колись давно їздили в окупований Вірменією Нагірний Карабах.

Образилася й Греція. Збірна цієї країни провалила кваліфікацію на Євро і замість власної команди виставила претензії Північній Македонії, дебютанту турніру.

Греки пожалілися в УЄФА на те, що македонці досі виступають під символами "МКД", хоча політичне питання про зміну назви країни було врегульоване ще у 2018 році.

Клімат і вода

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Євро не обійшли стороною і борці зі змінами клімату. Точніше, не облетіли - "Грінпіс" відправив парашутиста на матч Франції проти Німеччини. Він мав скинути на поле кулю з антинафтовим і природозахисним закликом, але акція ледь не завершилася трагедією.

Грінпісівець крилом зачепив трос підвішеної над полем камери і впав на газон. Кілька людей постраждали: УЄФА пообіцяла покарати винних. Грінпіс вибачився.

Ну а головний скандал чемпіонату не має жодного відношення до політики. Він - про здорове харчування, інфлюенсерів та спонсорів. Ось як це було: