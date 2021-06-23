Україна і Британія домовились будувати військові кораблі та бази. Що відомо

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тральщик "Пемброк" класу "Сендаун" КВМС Великої Британії. Два таких кораблі після модернізації опиняться в українських ВМС

Україна та Велика Британія уклали угоду про спільне будівництво бойових кораблів для українських військово-морських сил. Документ також передбачає участь Британії у зведенні двох баз ВМС України.

"21 червня в Одесі на борту ракетного есмінця Королівського військово-морського флоту "Дефендер" міністр з питань оборонних закупівель Великої Британії Джеремі Квін і заступник міністра оборони України Олександр Миронюк підписали меморандум про проєкт морського партнерства між консорціумом промисловості Об'єднаного королівства і ВМС України", - йдеться в повідомленні на сайті міноборони України.

"Це наступний крок у розвитку двостороннього співробітництва між Україною та Сполученим Королівством задля зміцнення українського флоту, який стикається з постійною небезпекою у Чорному та Азовському морях", - прокоментували підписання угоди в посольстві Великої Британії.

Меморандум уклали в рамках угоди про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Об'єднаним Королівством, яку Володимир Зеленський підписав у жовтні 2020 року в Лондоні.

Одним із результатів цієї домовленості став кредит на 1,25 мільярда фунтів стерлінгів, який отримала Україна на розвиток збройних сил, зокрема ВМС.

На фейсбук-сторінці військово-морських сил йдеться, що Україна отримає вісім ракетних катерів, які ще доведеться збудувати. Перші два - в Британії, інші - на українських суднобудівних заводах.

У березні 2021 року в інтерв'ю газеті "День" військовий аташе посольства Великої Британії Тім Вудс розповів, що майбутні катери будуть оснащені артилерійською та ракетною зброєю, матимуть довжину від 50 до 65 метрів і швидкість 40 вузлів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Угоду підписали на борту есмінця "Дефендер" КВМС Великої Британії, який перебуває з візитом в Одесі

Окрім того, до складу українських ВМС передадуть два тральщики класу "Сендаун". Ці кораблі з 1989 року перебувать у складі Королівського військово-морського флоту, але найближчим часом будуть з нього виведені.

До того, як передати їх Україні, їх відремонтують та модернізують у Великій Британії.

Окрім того, британські моряки підготують для них українські екіпажі. Тральщики цього класу є також у складі ВМС Естонії та Саудівської Аравії.

Нова концепція

Україна будує свої військово-морські сили згідно "Стратегії 2035", ухваленої кілька років тому. У травні 2021 року командувач ВМС України контрадмірал Олексій Неіжпала представить дещо доопрацьовану версію цієї "дорожної карти".

Концепція розвитку військово-морських сил передбачає більш стислі терміни - ВМС мають модернізувати вже до 2025 року.

Головним суперником і потенційним противником українських ВМС на морі є Росія та її Чорноморський флот.

За словами командувача ВМС, перед українським флотом наразі стоїть завдання - відновити в середньостроковій перспективі діяльність у ближній морській зоні, тобто на відстані 200 морських миль від берега (360 кілометрів).

Україна збирається досягти безперервної присутності в морі, "щоб забезпечити національні інтереси", сказав він.

З планом, Україна не буде добиватися паритету в озброєннях з РФ, але діятиме за асиметричним принципом: оборона моря буде спиратися на берегові ракетні комплекси, невеликі кораблі та катери на морі, а також на допомогу з боку військово-повітряних сил країни.

Москітний флот і нові бази

Велика кількість малих бойових кораблів - таких як ракетні катери, - на думку українських військових, буде більш ефективним методом боротьби з великими кораблями.

Ракетний катер здатний нести співмірну з корветом кількість протикорабельних ракет, але при цьому він є більш маневреним і являє собою меншу ціль.

Флот, збудований на малих кораблях, зазвичай називають "москітним".

Корабельний склад ВМС, за новою концепцією, буде поповнюватися кораблями трьох типів - бойовими (корвети і ракетні катери), тральщиками і патрульними катерами.

З берега акваторію Чорного моря контролюватимуть ракетні комплекси "Нептун", оснащені протикорабельною крилатою ракетою РК-360МУ дальністю понад 250 кілометрів.

Її розробили на основі радянської ракети Х-35, однак українські конструктори значно збільшили дальність дії та покращили систему наведення.

Наразі до ВМС вже передали учбовий варіант ракетного комплексу, але у 2021 році до війська має надійти перший дивізіон "Нептунів".

У грудні 2020 року Україна уклала угоду про купівлю в Туреччині чотирьох корветів класу "Ада", причому частину робіт виконають на українському заводі "Океан" у Миколаєві.

За словами контрадмірала, міністерство оборони отримало ділянки землі для будівництва нових військово-морських баз на Азовському і Чорному морях.

Йдеться про дві бази - поблизу Очакова та в Бердянську. Очаківська база буде основною для ВМС. Зараз головний пункт базування військово-морських сил України - Одеса.

За словами військовий аташе посольства Великої Британії Тіма Вудса, розробити план будівництва цих баз, розміщення споруд і складів також можуть британські компанії.