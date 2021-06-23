Україна і Британія домовились будувати військові кораблі та бази. Що відомо
Україна та Велика Британія уклали угоду про спільне будівництво бойових кораблів для українських військово-морських сил. Документ також передбачає участь Британії у зведенні двох баз ВМС України.
"21 червня в Одесі на борту ракетного есмінця Королівського військово-морського флоту "Дефендер" міністр з питань оборонних закупівель Великої Британії Джеремі Квін і заступник міністра оборони України Олександр Миронюк підписали меморандум про проєкт морського партнерства між консорціумом промисловості Об'єднаного королівства і ВМС України", - йдеться в повідомленні на сайті міноборони України.
"Це наступний крок у розвитку двостороннього співробітництва між Україною та Сполученим Королівством задля зміцнення українського флоту, який стикається з постійною небезпекою у Чорному та Азовському морях", - прокоментували підписання угоди в посольстві Великої Британії.
Меморандум уклали в рамках угоди про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Об'єднаним Королівством, яку Володимир Зеленський підписав у жовтні 2020 року в Лондоні.
Одним із результатів цієї домовленості став кредит на 1,25 мільярда фунтів стерлінгів, який отримала Україна на розвиток збройних сил, зокрема ВМС.
На фейсбук-сторінці військово-морських сил йдеться, що Україна отримає вісім ракетних катерів, які ще доведеться збудувати. Перші два - в Британії, інші - на українських суднобудівних заводах.
У березні 2021 року в інтерв'ю газеті "День" військовий аташе посольства Великої Британії Тім Вудс розповів, що майбутні катери будуть оснащені артилерійською та ракетною зброєю, матимуть довжину від 50 до 65 метрів і швидкість 40 вузлів.
Окрім того, до складу українських ВМС передадуть два тральщики класу "Сендаун". Ці кораблі з 1989 року перебувать у складі Королівського військово-морського флоту, але найближчим часом будуть з нього виведені.
До того, як передати їх Україні, їх відремонтують та модернізують у Великій Британії.
Окрім того, британські моряки підготують для них українські екіпажі. Тральщики цього класу є також у складі ВМС Естонії та Саудівської Аравії.
Нова концепція
Україна будує свої військово-морські сили згідно "Стратегії 2035", ухваленої кілька років тому. У травні 2021 року командувач ВМС України контрадмірал Олексій Неіжпала представить дещо доопрацьовану версію цієї "дорожної карти".
Концепція розвитку військово-морських сил передбачає більш стислі терміни - ВМС мають модернізувати вже до 2025 року.
Головним суперником і потенційним противником українських ВМС на морі є Росія та її Чорноморський флот.
За словами командувача ВМС, перед українським флотом наразі стоїть завдання - відновити в середньостроковій перспективі діяльність у ближній морській зоні, тобто на відстані 200 морських миль від берега (360 кілометрів).
Україна збирається досягти безперервної присутності в морі, "щоб забезпечити національні інтереси", сказав він.
З планом, Україна не буде добиватися паритету в озброєннях з РФ, але діятиме за асиметричним принципом: оборона моря буде спиратися на берегові ракетні комплекси, невеликі кораблі та катери на морі, а також на допомогу з боку військово-повітряних сил країни.
Москітний флот і нові бази
Велика кількість малих бойових кораблів - таких як ракетні катери, - на думку українських військових, буде більш ефективним методом боротьби з великими кораблями.
Ракетний катер здатний нести співмірну з корветом кількість протикорабельних ракет, але при цьому він є більш маневреним і являє собою меншу ціль.
Флот, збудований на малих кораблях, зазвичай називають "москітним".
Корабельний склад ВМС, за новою концепцією, буде поповнюватися кораблями трьох типів - бойовими (корвети і ракетні катери), тральщиками і патрульними катерами.
З берега акваторію Чорного моря контролюватимуть ракетні комплекси "Нептун", оснащені протикорабельною крилатою ракетою РК-360МУ дальністю понад 250 кілометрів.
Її розробили на основі радянської ракети Х-35, однак українські конструктори значно збільшили дальність дії та покращили систему наведення.
Наразі до ВМС вже передали учбовий варіант ракетного комплексу, але у 2021 році до війська має надійти перший дивізіон "Нептунів".
У грудні 2020 року Україна уклала угоду про купівлю в Туреччині чотирьох корветів класу "Ада", причому частину робіт виконають на українському заводі "Океан" у Миколаєві.
За словами контрадмірала, міністерство оборони отримало ділянки землі для будівництва нових військово-морських баз на Азовському і Чорному морях.
Йдеться про дві бази - поблизу Очакова та в Бердянську. Очаківська база буде основною для ВМС. Зараз головний пункт базування військово-морських сил України - Одеса.
За словами військовий аташе посольства Великої Британії Тіма Вудса, розробити план будівництва цих баз, розміщення споруд і складів також можуть британські компанії.