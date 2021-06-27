Скільки шкоди завдають морські випробування зброї?

20 хвилин(и) тому

Автор фото, US Navy

На відеокадрах видно, як велике коло на поверхні моря стає білим, а камера трясеться від ударної хвилі. Потім величезний стовп води злітає в небо і падає назад. Камера повертається, і вдалині з'являється гігантський військовий корабель.

Минулої п'ятниці ВМС США за допомогою глибоководних вибухів тестували стійкість й роботу бортових систем новітнього авіаносця USS Gerald R. Ford.

Вони підірвали понад 18 тонн вибухівки - це вдвічі більше, ніж у "Матері всіх бомб" (MOAB), найпотужнішої неядерної зброї в арсеналі США.

Вибух був настільки потужним, що Геологічна служба США зареєструвала його як землетрус силою 3,9 бала, а оскільки відео випробувань оборонне відомство США розмістило у відкритому доступі, воно, безумовно, спричинило фурор у соцмережах.

"Як вибух такої потужності позначиться на морських мешканцях?" - запитували люди.

Радіус ураження

Автор фото, US Navy Підпис до фото, Для багатьох морських мешканців величезний вибух, ймовірно, став фатальним

"Якщо вибух достатньо сильний, щоб пошкодити військовий корабель, він, безперечно, може вбити морське життя", - каже редактор BBC з питань науки Девід Шукман.

"Рибалки використовують динаміт, щоб вбити рибу, вибухові речовини - смертельні для морських істот. І великий вибух уб'є багатьох".

Майкл Ясни, що відповідає за захист морських ссавців у американській громадській "Раді із захисту природних ресурсів", погоджується.

"Деякі дрібні морські ссавці в межах одного-двох кілометрів від вибуху, ймовірно, померли, а інші - в радіусі 10 кілометрів - травмовані на все життя, зокрема назавжди втратили слух", - пояснив він ВВС.

Ураження органів слуху має колосальне значення для деяких морських істот.

"Під водою звукові хвилі можуть поширюватись на великі відстані, й кити використовують це, щоб спілкуватися на відстані у сотні миль, - додає Шукман. - Уявіть, як надзвичайно сильні вибухи вплинуть на їхній слух".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кити можуть спілкуватися між собою на великих відстанях, і слух має вирішальне значення для їхнього виживання

Морські ссавці - досвідчені пірнальники. Дзьобоголові кити, наприклад, можуть пірнати на 2000 метрів нижче поверхні океану.

Видимість під водою знижується зі збільшенням глибини, і нижче кілометра починається темна зона.

У цих глибинах кити залежать від звуків для навігації, тому деякі вчені кажуть, що глухий кит - це мертвий кит.

Удар

Підводна детонація вибухових речовин викликає ударну хвилю та генерує акустичну енергію. Зафіксовані численні випадки, коли внаслідок випробувань страждали великі океанічні ссавці.

Щонайменше вісім фоцен (рід китоподібних) були оглушені й загинули у серпні 2019 року після вибухів у Балтійському морі після знешкодження мін часів Другої світової війни.

Десять років тому в Шотландії 39 гринд з родини дельфінових застрягли у затоці під час припливу, 19 з них загинули. У звіті британського уряду вказано, що довколишні операції зі знешкодження бомби на дні, що передували цій трагедії, були "єдиною зовнішньою подією, яка могла спричинити" викид тварин на мілину.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Військово-морські сили в усьому світі щороку запускають сотні тонн вибухових речовин під час звичайних морських навчань. Російські кораблі запускають ракети під час параду до Дня ВМФ у Севастополі

2013 року ВМС США самі визнали, що навчання й випробування можуть ненавмисно вбити сотні китів і дельфінів та поранити тисячі впродовж наступних п'яти років, переважно внаслідок детонації вибухових речовин під водою.

Розмір має значення

Ми маємо безліч прикладів жертв серед великих морських видів, однак набагато складніше підрахувати ураження дрібніших істот.

Пітер Ворд, експерт з підводної акустики, вивчає вплив підводних вибухів на довкілля і написав про це доповідь у 2015 році.

У своєму дослідженні він моделює, яких руйнувань може завдати морська міна часів Другої світової війни.

"Звичайні морські міни, що містять 450-680 кг фугасних речовин, зазвичай спричиняють загибель на дистанціях від 300 до 630 м. Вибухи більшої потужності призводять до загибелі на більшій відстані".

Однак він відзначає, що "чим більша тварина, тим більше шансів, що вона переживе вибух".