Шанси України на Євро 2020 ще є. Які сценарії залишилися і коли все вирішиться

39 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські вболівальники все ще вірять у прохід збірної далі - все вирішиться у середу ввечері

Після вчорашніх матчів у групі D футбольна команда України втратила один із шансів пройти в 1/8 Євро-2020.

Але продовження боротьби для українців все ще можливе - і найбільше їх пов'язують з успішною грою Іспанії та не дуже вдалою - Польщі.

Нічиєї Хорватії і Шотландії не сталося

Загалом задача для українців стоїть так - Україні треба зайняти одне з чотирьох прохідних місць серед шести команд, які в своїх групах посіли третю сходинку.

Одна третя команда вже точно програє українцям через погану різницю забитих-пропущених голів - це збірна Фінляндії.

"Нам потрібна ще одна команда..., яка буде гірша за нас", - пояснив у коментарі BBC News Україна футбольний оглядач Артем Франков.

Найбільше сподівань у цьому плані у вівторок ввечері було пов'язано з грою Шотландії і Хорватії у групі D.

Якби вони зіграли внічию, то Україна б точно проходила далі.

І половину матчу все йшло до цього - шотландці зрівняли рахунок і на табло була бажана нічия 1:1. Але на 62-й хвилині хорвати вийшли уперед, а потім забили ще.

У підсумку 3:1 на користь Хорватії і вона йде далі, а Чехія з Швейцарією вже точно випереджають Україну серед команд, які у своїх групах фінішували третіми.

Які шанси ще залишилися

Найбільше сподівань українців пов'язані з групою Е.

"Група Е: Іспанія трощить Словаччину м'яча у три. А шведи з поляками грають внічию. Тоді ми випереджаємо Словаччину, яка теж має три очки, і ми в шоколаді", - називає один з позитивних сценаріїв Артем Франков.

Загалом же Україну в групі E влаштує, якщо Словаччина та Іспанія зіграють без нічиєї (переможуть або словаки, або іспанці - причому Україні краще, щоб іспанці виграли з рахунками 1:0, 2:1, 3:2 чи з відривом у два і більше голів).

А в іншій грі одночасно поляки не виграють у шведів.

Причому Швеція точно гарантувала собі місце в 1/8, навіть якщо посяде третє місце у групі (теоретично це може вплинути на мотивацію шведів у грі з поляками).

"І є варіант з групою F. Німці обігрують угорців - це цілком зрозуміло. Але у матчі Франція-Португалія нам потрібна велика перемога Франції над Португалією - у три м'ячі", - додає Артем Франков.

Останній варіант з розгромом португальців виглядає досить фантастично.

Тому більшість українських вболівальників сподіваються все ж на групу Е - обидва матчі там почнуться о 19:00. Тобто, ситуація в цій групі вирішиться близько 20:45.

А група F почне грати о 22:00, й близько 23:45 все буде остаточно зрозуміло і щодо цієї групи.