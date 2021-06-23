Збірна України проходить далі на Євро-2020. З ким вони зіграють

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Футбольна збірна України все ж продовжить виступи на Чемпіонаті Європи-2020.

Вперше у своїй історії вона пройшла у плей-офф Євро.

Тепер суперниками України на наступному етапі майже точно стане збірна Швеції, завдяки якій українці фактично і пройшли далі.

А все завдяки матчам у групі Е, де українців влаштовував будь-який не нічийний результат у грі іспанців проти словаків та програш чи нічия поляків у матчі зі шведами.

І саме такий варіант встановився вже після півгодини обох ігор.

Спочатку поляки пропустили вже на 2-й хвилині - забив Форсберг.

А на 30-й хвилині курйозний автогол "привіз" словакам їхній воротар Мартін Дубравка, який відбив м'яч у власні ворота - цей гол навіть почали порівнювати з пропущеним м'ячем російського голкіпера Філімонова після штрафного Андрія Шевченка у відборі у 1999 році.

Це при тому, що за кілька хвилин перед цим Дубравка відбив пенальті від Іспанії і мав усі шанси стати героєм гри.

На доданій хвилині до першого тайму іспанці подвоїли перевагу, а на початку другого фактично вирішили долю матчу - 3:0 (у підсумку Іспанія розгромила Словаччину 5:0).

Цей рахунок повністю влаштовував збірну України й головна увага її прихильників переключилася на іншу гру.

Кінець драми для України

Більш нервово для українських вболівальників проходив другий тайм у грі поляків та шведів.

На 59 хвилині той же шведський півзахисник Форсберг зміг забитий свій другий гол.

Але за дві хвилини лідер поляків Роберт Левандовськи відіграв один м'яч для поляків.

А ще за чотири хвилини Польща, як здавалося, зрівняла рахунок - Шверчок забив гол, але суддя скасував його через офсайд.

Якби той м'яч зарахували, то полякам залишалося б забити ще один гол, щоб закрити Україні шлях далі.

І за шість хвилин той-таки Роберт Левандовськи зробив рахунок 2:2.

Тому останні хвилини гри шведів проти поляків видалися вкрай нервовими для українців.

Поляки понеслися вперед, а суддя додав п'ять хвилин до основного часу.

Але на 94-й хвилині шведи змогли забити третій гол і у підсумку виграли: 3:2.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Збірна України двічі програла у своїй групі - Нідерландам та Австрії - але завдяки перемозі над Північною Македонією та новому регламенту Євро все ж змогла вперше у своїй історії вийти з групи

Таким чином Україна стала однією з чотирьох команд, що посіли треті місця у своїх групах, але змогли пройти далі завдяки додатковим показникам - набраним очкам та різниці забитих і пропущених очок.

Тепер в 1/8 Євро 29 червня збірна України майже напевно зустрінеться у Глазго зі своїми сьогоднішніми "рятівниками" - тією самою збірною Швеції, яка драматично обіграла поляків.

Змінити суперника українців може лише фантастичний розклад у групі F: розгром Португалії Францією з різницею у 4 голи і поразка Німеччини від Угорщини.

Тоді українці гратимуть з переможцями цієї групи - французами.