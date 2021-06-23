Мама місячного хлопчика капала зеленку на "пустишку". Дитина потрапила до лікарні з сильними опіками

29 хвилин(и) тому

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У львівській дитячій лікарні "Охматдит" розповіли про випадок із зеленкою, через який ледь не закрили весь заклад на карантин.

Інцидент стався минулої п'ятниці, коли до відділення для дітей до трьох років привезли одномісячного хлопчика.

Лікарі були шоковані побаченим, розповідають в "Охматдиті": "Картина вразила навіть досвідчених лікарів - у дитини не було живого місця у ротику, одна суцільна рана з нальотом! Дитина навіть плакати не могла через осиплість голосу".

До закладу одразу ж викликали інфекціоністів - разом з іншими лікарями вони оглядали хлопчика, розпитували маму про різноманітні деталі, але тривалий час усе одно не могли зрозуміти, що є причиною виникнення опіків.

Єдиним можливим діагнозом, який запідозрили лікарі, була дифтерія. А це означало б, що весь заклад потрібно зачиняти на карантин.

Не виключено, що керівництво лікарні пішло б саме на такий крок, якби завідувачка відділення вчасно не побачила на столі "щось зелене" - це була "пустишка".

На запитання лікарки, чому "пустишка" зелена, жінка відповіла, що місцевий педіатр рекомендувала їй капати "зеленкою" від молочниці на цей дитячий девайс.

"Сказати, що у педіатрів був шок - це нічого не сказати. Виявляється, від частого застосування "зеленки" малюк отримав сильний опік слизової", - коментують ситуацію в "Охматдиті".

Наразі не зрозуміло, чи дійсно мама діяла за порадою лікарки, чи просто вирішила виправдати себе, зіславшись на нібито її рекомендацію.

Після надання допомоги малюка із мамою відправили додому. Жінка, розповідають в лікарні, пообіцяла більше не експериментувати з "зеленкою".