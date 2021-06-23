Росія відкрила попереджувальний вогонь по британському есмінцю

Эсминец "Дефендер" в Стамбуле. 14 июня 2021 года

Автор фото, Reuters

Російські військові відкрили попереджувальний вогонь по курсу британського есмінця "Дефендер" поблизу анексованого Криму.

Російські бомбардувальники використали чотири осколково-фугасні авіабомби, заявили в міноборони Росії. Есмінець змінив курс.

Як повідомили в російському відомстві, інцидент стався в Чорному морі, в районі мису Фіолент.

"Есмінець був попереджений про застосування зброї у випадку порушення кордону РФ. На попередження не відреагували", - йдеться в заяві.

Через інцидент в міноборони Росії викликали військового аташе Великої Британії у Москві.

Міністерство оборони Великої Британії ситуацію поки що не коментувало.

О 12:06 і 12:08 прикордонний корабель виконав попереджувальні постріли, а о 12:19 літак Су-24М виконав попереджувальне скидання бомб по курсу руху есмінця "Дефендер", заявили російські військові.

Пресслужба міноборони України раніше в середу повідомляла, що на "Дефендері" проводили спільне тренування бійці сил спецоперацій України, Великої Британії та США.

Вони відпрацьовували абордажні дії, йшлося у повідомленні.

З 28 червня по 10 липня в Чорному морі мають пройти спільні навчання військових України та НАТО Sea Breeze. У них планується задіяти близько 3 тисяч особового складу, 30 кораблів, 30 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення та водолазних команд.

Москва раніше закликала Вашингтон відмовитися від проведення цих навчань.

"Масштабність і явно агресивний характер навчань Sea Breeze ніяк не відповідають реальним завданням безпеки у Чорноморському регіоні, підвищують ризики ненавмисних інцидентів і заохочують мілітаристські настрої в Києві", - йшлося в повідомленні російського посольства у США.

"Наполегливо закликаємо США та їхніх союзників відмовитися від відпрацювання військових дій на Чорному морі".

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