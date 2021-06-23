Небезпечний штам коронавірусу "Дельта" вже в Україні

58 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

В Україні вже є двоє людей, в яких виявили небезпечний штам коронавірусу "Дельта", або так званий "індійський" штам, заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю ТСН.

За його словами, це жінка 66 років і дитина 16 років, які нещодавно повернулися з Росії. Тестування їм провели вже в Україні, проте проаналізували їх за кордоном, зазначив секретар РНБО.

"У нас є чотири лабораторії, які можуть виявляти новий штам, дві приватних і дві державних, у нас немає саме тестів, які виявляють індійський штам, ми звернулися до Всесвітньої організації охорони здоров'я", - розповів Данілов.

Нині хворі перебувають в Олександрівської лікарні, стан стабільний.

Нарада в РНБО

Нині РНБО проводить нараду щодо загрози появи в Україні так званого "індійського" штаму коронавірусу або ж штаму "Дельта".

Про неї повідомив голова парламентського медичного комітету Михайло Радуцький.

На цій нараді, на думку голови профільного комітету, варто розглянути можливість повернення обов'язкового ПЛР-тесту на кордоні, який уряд скасував для українців 17 червня, посилити підготовку лікарень до можливої четвертої хвилі коронавірусу, а також пришвидшити вакцинацію та посилити аналітичну роботу.

У дописі на Facebook він нагадав, що саме на цей штам припадає до 96% нових випадків захворювання в Британії, де поширення цього штаму призвело до призупинення планів зі зняття карантинних обмежень.

В Росії ж, наголошує Михайло Радуцький, різко зросла смертність - в середньому за добу від коронавірусу помирає до пів тисячі людей.

"Навіть офіційна влада визнає, що російська вакцина Sputnik V виявилась неефективною проти нової мутації", - пише голова профільного комітету Ради.

"Для початку спалаху COVID-19 в регіоні достатньо невеликої кількості інфікованих - вірус настільки агресивний, що навіть одна хвора людина може спровокувати хвилю епідемії", - застерігає Михайло Радуцький.

Він нагадав, що в українських лабораторіях наразі немає технічних можливостей виявляти цей штам, тож зразки треба відправляти до закордонних лабораторій. Проте незабаром ВООЗ має надати Україні потрібні системи тестування.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що наразі в Україні не виявлено випадків захворювання на подібний штам коронавірусу.

Він також повідомив, що уряд розглядає можливість посилити контроль за тими, хто прибуває в Україну із Росії, Британії, Індії та Португалії.

МЗС застерігає

Тим часом у МЗС вже радять українцям не відвідувати за можливості чотири країни через поширення штаму "Дельта".

Йдеться про Індію, Велику Британію, Португалію та Росію, - "до повної стабілізації епідемічної ситуації у цих країнах".

До того, щоб закрити кордони із Росією закликали у "Європейській солідарності".

У заяві "ЄС" вимагає негайно закрити не лише кордон, але й призупинити - на додачу до авіа- і залізничних перевезень, - ще й автомобільне і автобусне сполучення з Росією "до нормалізації там епідемічної ситуації".

Крім того, у політичній силі пропонують українцям, які повертаються з Росії, пройти не лише тестування, але й карантин.

В чому небезпека?

Небезпека так званого "індійського" штаму коронавірусу полягає не лише в тому, що він є більш заразним і важким, а й у зростанні навантаження на медичну систему у разі поширення цього штаму.

"Дійсно, варіант "Дельта" є більш заразним, доведено, що він може інфікувати людей швидше. Зростає захворюваність, а слідом за нею і кількість важких форм", - заявила лікар-імунолог, інфекціоніст, Алла Волоха в коментарі УНІАН.

Вона також розповіла, що симптоми цього штаму дещо відрізняються від вже відомих, але не значною мірою. Набагато важливіше, каже лікар, пам'ятати про навантаження на лікарні:

"Вважається, що у хворих більш виражений головний біль, більш виражений нежить, але в цілому не завжди можна відрізнити від інших, класичних варіантів (коронавірусу). Але кількість важких форм знову призведе до навантаження на лікарні".

У ВООЗ кажуть, що існуючі вакцини захищають від нового штаму, хоч і не так ефективно, як від попередніх різновидів коронавірусу.