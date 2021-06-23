"Відкриємо вогонь, якщо не зміните курс". Розповідь кореспондента ВВС з британського есмінця

39 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, HMS Defender під час перебування в Стамбулі у липні 2021 року

Британія спростовує повідомлення Росії про те, що російські військові відкрили попереджувальний вогонь по британському кораблю HMS Defender Britain у Чорному морі.

У російському міністерстві оборони заявили, що це сталося тоді, коли британський корабель увійшов у територіальні води Росії поблизу Криму.

Проте у британському міністерстві оборони заперечують, що це були попереджувальні постріли та бомбардування.

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що HMS Defender виконував "звичайний транзит" міжнародно визнаним транспортним коридором.

"HMS Defender йшов найбільш прямим та міжнародно визнаним шляхом між Україною та Грузією", - заявив також речник британського уряду.

Кореспондент ВВС Джонатан Біль перебуває на борту HMS Defender. Він став свідком того, як російські кораблі та літаки намагалися атакувати британський есмінець. Власне, коли він передавав свій репортаж для радіо, його голос лунав на тлі гуркіту російських винищувачів.

На борту HMS Defender

Джонатан Біль, кореспондент ВВС.

Я на борту HMS Defender у Чорному морі.

Команда вже була на бойових місцях, коли корабель наближався до південного мису окупованого Росією Криму. А бойові установки на борту есмінця були заряжені.

Курс був обраний цілком свідомо. HMS Defender мав пройти у територіальних водах за 12 миль (19 км) від узбережжя Криму. Капітан наполягав, що корабель лише йшов безпечним курсом за міжнародно визнаним маршрутом.

Два російських прикордонних кораблі супроводжували британський есмінець і намагалися змусити його змінити курс. В якийсь момент один з російських кораблів наблизився до есмінця на 100 метрів.

Попередження від російських військових, що лунали по радіо, ставали дедалі більш ворожими.

"Ми відкриємо вогонь, якщо ви не зміните курс", - лунало одне з них.

Ми чули залпи на відстані, але думали, що вони були поза зоною досяжності.

Поки HMS Defender йшов своїм курсом, його переслідували й російські винищувачі. Капітан корабля Вінсент Оуен розповів, що він нарахував близько 20 літаків.

Інцидент у Чорному морі стався лише через кілька днів після того, як Україна та Велика Британія уклали угоду про спільне будівництво бойових кораблів для українських військово-морських сил. Документ також передбачає участь Британії у зведенні двох баз ВМС України.