Найкрасивіша книжка України: на Книжковому Арсеналі назвали переможця

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Олександр Попенко, Книжковий Арсенал Підпис до фото, Переможець конкурсу "Найкращий книжковий дизайн"

Під час відкриття Книжкового Арсеналу у Києві оголосили переможців конкурсу "Найкращий книжковий дизайн".

Найкрасивішою книжкою України стала книга "НАРБУТ. Студії. Спогади. Листи. Реконструкція знищеного 1933 року "Нарбутівського Збірника" від видавництва Родовід.

Саме ця книжка представить Україну на світовому конкурсі з дизайну на Франкфуртському Книжковому Ярмарку.

Цього року книжку-переможця обирали серед рекордної кількості книжок - 227.

Переможця визначає журі, головою якого є Йонас Фьогель, очільник швейцарської дизайн-студії Hubertus Design.

Про що книжка?

Історія "Нарбутівського Збірника" дуже драматична.

Монографію художника-ілюстратора Георгія Нарбута хотіли видати ще за життя митця.

У 1920-му році у віці тридцяти чотирьох років Георгій Нарбут несподівано помер.

Після його посмертних виставок 1922 року в Петербурзі та 1926-го в Києві створили комітет з підготовки збірника.

Статті до книги замовили найвідомішим дослідникам.

Автор фото, rodovid.net

Готували довго, але через безгрошів'я 1920-х та комуністичну цензуру "Нарбутівський Збірник" надрукували лише у 1933 році. І одразу в друкарні знищили весь наклад.

Головна причина — були репресовані майже всі автори, а дехто розстріляний.

Історія завершилась лише 2020 року. Видавництву Родовід вдалося відтворити знищений "Нарбутівський Збірник", доповнивши його кількома текстами — спогадами друзів і колег - Василя Кричевського, Миколи Зерова, автобіографічними уривками, статтями мистецтвознавців середини ХХ століття, листами, а також вступною статтею Сергія Білоконя.

Видання містить понад 300 ілюстрацій.

Старт Арсеналу

Ювілейний Х фестиваль "Книжковий Арсенал" стартував у Києві 23 червня і триватиме до неділі, 27 червня.

Автор фото, Олександр Попенко

У книжковому ярмарку беруть участь понад 200 видавців, ілюстраторів, інституцій культури.

В рамках Фестивалю відбудеться понад 300 подій — презентацій, дискусій, концертів, перформансів, лекцій, виставок.

Серед подій фестивалю - старт премії Книга року ВВС Україна-2021.

25 червня о 18:00 у залі Лекторій презентують містичний трилер, присвячений Книзі року ВВС, а переможець тогорічної премії Сергій Лещенко (Saigon), автор книжки "Юпак", проведе майстер-клас "Від поста у фейсбуці до Книги року ВВС"

Квитки на Книжковий Арсенал продаються послотово і лише онлайн.