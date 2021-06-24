"Аби вони ще нам програли". Українці вдячні і тролять шведів за подарунок на Євро-2021

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Шведи виграли у поляків і протягнули Україну до плей-офф Євро-2021

Збірна України залишається на Чемпіонаті Європи-2020. Соцмережі радіють та іронізують, що перший в історії вихід у плей-офф Євро стався завдяки зусиллям інших футболістів, не українців.

Шведи напередодні вирвали перемогу у поляків і забезпечили місце українській збірній у плей-офф.

Посол Швеції в Україні відреагував на цю подію мемом:

На цей відповів посол Польщі. Перемога шведів і вихід України далі вартувало їм місця на Євро-2021.

Автор фото, twitter.com/B_Cichocki/

У соцмережах люди вітали один одного з перемогою шведів, яка зіграла нам на користь.

Такий був план?

Автор фото, facebook.com/aleksej.golobuckij

Відзначали просто везіння.

Автор фото, facebook.com/volodymyr.horbach

Але таке везіння багатьом сподобалось.

Автор фото, facebook.com/victor.bened.3

Згадували, як грала українська збірна свій останній матч.

Автор фото, facebook.com/dima.kachura

Привітав з виходом українців далі Володимир Зеленський: "Такий шанс не можна втрачати, хлопці".

"Вдячні шведам, але не дуже..."

Автор фото, facebook.com/vitalii.chepynoga

Автор фото, facebook.com/mgolub/

Хто з ким гратиме далі?

В 1/8 Євро 29 червня збірна України зустрінеться у Глазго зі своїми сьогоднішніми "рятівниками" - тією самою збірною Швеції, яка драматично обіграла поляків.

Всі учасники плей-офф Євро-2020:

Швеція - Україна

Уельс - Данія

Італія - Австрія

Нідерланди - Чехія

Бельгія - Португалія

Хорватія - Іспанія

Франція - Швейцарія

Англія - Німеччина