"Аби вони ще нам програли". Українці вдячні і тролять шведів за подарунок на Євро-2021
Збірна України залишається на Чемпіонаті Європи-2020. Соцмережі радіють та іронізують, що перший в історії вихід у плей-офф Євро стався завдяки зусиллям інших футболістів, не українців.
Шведи напередодні вирвали перемогу у поляків і забезпечили місце українській збірній у плей-офф.
Посол Швеції в Україні відреагував на цю подію мемом:
На цей відповів посол Польщі. Перемога шведів і вихід України далі вартувало їм місця на Євро-2021.
У соцмережах люди вітали один одного з перемогою шведів, яка зіграла нам на користь.
Такий був план?
Відзначали просто везіння.
Але таке везіння багатьом сподобалось.
Згадували, як грала українська збірна свій останній матч.
Привітав з виходом українців далі Володимир Зеленський: "Такий шанс не можна втрачати, хлопці".
"Вдячні шведам, але не дуже..."
Хто з ким гратиме далі?
В 1/8 Євро 29 червня збірна України зустрінеться у Глазго зі своїми сьогоднішніми "рятівниками" - тією самою збірною Швеції, яка драматично обіграла поляків.
Всі учасники плей-офф Євро-2020:
Швеція - Україна
Уельс - Данія
Італія - Австрія
Нідерланди - Чехія
Бельгія - Португалія
Хорватія - Іспанія
Франція - Швейцарія
Англія - Німеччина
Збірна України пройшла далі на Євро-2020. З ким вони зіграють
Футбольна збірна України все ж продовжить виступи на Чемпіонаті Європи-2020.