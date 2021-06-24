Кіркоров опинився у списку осіб, які загрожують безпеці України. Що це значить

34 хвилин(и) тому

Автор фото, VYACHESLAV PROKOFYEV GETTY IMAGES

Російського артиста Філіпа Кіркорова включили до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

Сталося це за поданням Служби безпеки України, заявили у міністерстві і додали, що зробили це автоматично.

Мінкульт не має повноважень вирішувати, кого "включати" чи "не включати" до таких списків.

Згідно з законом "Про кінематографію", якщо людина є у такому списку, то в Україні заборонено показувати фільми, програми з її участю, заборонено в'їзд до України.

Повний список людей, які створюють загрозу нацбезпеці України, є на сайті міністерства культури.

Наприклад, там є Олег Газманов, Кобзон Йосиф, Іван Охлобистін, Станіслав П'єха, Михайло Порєченков, Стівен Сігал, Олег Табаков. Всього, станом на 23 червня, 201 людина.

Людей до цих списків вносять на підставі звернень РНБО, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

За що Кіркорова внесли у список?

Артист регулярно відвідує Крим, радів анексії. Нещодавно Кіркорову заборонили в'їзд до Литви.

В інтерв'ю російській газеті "Московский комсомолец" Філіп Кіркоров розповідав, що йому шкода своїх шанувальників в Україні, які не бачать його вже сім років і пишуть листи у великих кількостях.

Філіп Кіркоров має звання народного артиста України. Він возив на "Євробачення" українську співачку Ані Лорак, продюсував багато українських проєктів, знімався у фільмах в Україні.

Міністр культури Олександр Ткаченко в інтерв'ю ВВС News Україна розповідав, що теоретично можна забрати у Кіркорова звання народного артиста, але поки що такого алгоритму нема.