У Канаді знову знайшли сотні безіменних могил у школі

15 хвилин(и) тому

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Представники корінного народу Канади Коусесс заявили, що виявили сотні безіменних могил на місці колишньої школи-інтернату в провінції Саскачеван.

Це сталося за кілька тижнів після того, як у такому ж інтернаті у регіоні Британська Колумбія знайшли рештки 215 дітей.

Такі школи-інтернати для корінних народів існували у Канаді протягом 19-20 століть. Їхньою метою була асиміляція дітей корінних народів.

Керували школами представники уряду і церкви.

Минулого місяця дослідники почали використовувати радіолокатор, щоб досліджувати кладовище школи у Саскачевані.

У Коусесса назвали це відкриття "жахливим і шокуючим". Детальніше про знахідку планують розповісти під час пресконференції у четвер.

Якими були школи-інтернати?

Приблизно з 1863 по 1998 рік понад 150 тисяч дітей індіанців примусово забрали з родин у такі школи-інтернати.

Дітям часто не дозволяли розмовляти рідною мовою або дотримуватися своїх звичаїв. З деякими погано поводились.

Створена у 2008 році комісія для документування впливу цієї системи виявила, що багато дітей так і не повернулися у рідні громади.

В історичному звіті "Правда і примирення" 2015 року цю політику порівнюють з "культурним геноцидом".

У 2008 році уряд Канади офіційно вибачився за цю систему.

За останніми даними, у школах-інтернатах померли 4100 дітей.