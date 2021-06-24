Мільйонера-засновника антивірусу McAfee знайшли мертвим в іспанській в'язниці. Що відомо

16 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Підприємця, розробника антивірусу та засновника компанії McAfee Джона Макафі знайшли мертвим у в'язниці Барселони. За попередніми даними, мова йде про самогубство.

За кілька годин до цього Національний суд Іспанії схвалив його екстрадицію до США за звинуваченням в ухиленні від сплати податків.

Як повідомляє El Pais,75-річного Макафі знайшли у його камері у передмісті Барселони. Медики спробували реанімувати його, але марно.

Департамент юстиції Каталонії заявив, що за всіма ознаками Макафі наклав на себе руки.

Макафі був яскравою й неоднозначною постаттю в IT-світі. Він передусім був відомий тим, що його компанія першою у світі випустила програму-антивірус для комерційного використання.

Успіх McAfee VirusScan допоміг дати поштовх для розвитку інших компаній у цій сфері, чия сумарна вартість обчислюється сьогодні сотнями мільярдів доларів. У 2010 році Джон Макафі продав засновану ним компанію корпорації Intel за 7,6 млрд доларів.

Чому Макафі опинився у в'язниці?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Макафі знайшли мертвим у в'язниці в містечку Сант-Астеба-Сасрубірас неподалік від Барселони

Макафі затримали в Барселонському аеропорту Ель-Прат у жовтні минулого року, коли він збирався сісти на літак до Стамбула.

Його оголосили у міжнародний розшук за звинуваченнями у несплаті податків та ненаданні податкових декларацій. Стверджували, що він ухилявся від податків впродовж чотирьох років, хоч заробляв мільйони завдяки консультаційним послугам, лекціям, операціям з криптовалютами та продаючи права на історію свого життя.

Мін'юст США стверджував, що прибутки підприємця надходили на банківські рахунки або переказувалися на криптовалютні акаунти, оформлені на підставних осіб. Його також звинувачували у приховуванні активів, зокрема яхти та об'єктів нерухомості, які також були оформлені на інших осіб.

Макафі відкидав усі обвинувачення та заявляв, що його переслідують з політичних або ідеологічних мотивів, стверджуючи, що проти нього існує змова. Однак суд заявив, що не знайшов доказів цих тверджень.

У 2012 році його заарештували на кордоні Белізу й Мексики за підозрою у причетності до смерті його сусіда Грегорі Фола, якого застрелили на острові в Карибському морі, де тоді жив Макафі.

Перед цим поліція Белізу вже затримувала Макафі за підозрою у незаконному зберіганні зброї й наркотиків, однак пізніше ці звинувачення зняли.

Ексцентричний мільйонер

Сам Макафі завжди заперечував причетність до загибелі сусіда, звинувачуючи владу Белізу у фальсифікації звинувачень.

Підпис до фото, Джон Макафі називав себе мільйонером-ексцентриком

Прем'єр-міністр Белізу Дін Барроу казав тоді, що Макафі не проходив у жодній кримінальній справі як підозрюваний.

"Я не хочу бути нелюб'язний щодо цього пана, але вважаю, що він страждає на гостру параною або навіть божевілля", - сказав він.

Пізніше Макафі намагався отримати у Гватемалі політичний притулок, але його заарештували за незаконний перетин кордону та депортували до США.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джона Макафі багато хто вважав неоднозначною фігурою в IT-секторі

Уродженець англійського графства Глостершир, Макафі вперше здобув популярність у 1980-х роках, коли заснував свою компанію й випустив першу програму-антивірус, McAfee VirusScan.

Джон Макафі був піонером своєї галузі, але якось у бесіді з ВВС визнав, що ніколи сам не користується своїми продуктами і взагалі не користується антивірусами.

"Я захищаюсь, постійно змінюючи свою IP-адресу, не вказуючи свого імені у гаджетах, якими користуюся, і не відвідуючи сайти, де можна підчепити вірус", - сказав підприємець кореспонденту з питань технологій Лео Келіону 2013 року.

"На порносайти, наприклад, взагалі не заходжу", - додав Макафі.

Протягом свого життя він двічі намагався стати кандидатом у президенти США від Лібертаріанської партії.

2019 року в Twitter Макафі зізнався, що вже вісім років не звітував про податки, тому що "податки незаконні". Того ж року його ненадовго затримали у Домініканській республіці, звинувативши у контрабанді зброї.