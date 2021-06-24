Священник облив кислотою сімох митрополитів на суді через наркотики. "Чорний день" Грецької церкви

7 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Напад стався в монастирі Петракі в Афінах

В Афінах священник облив кислотою сімох митрополитів Грецької православної церкви, повідомляє поліція. Його заарештували.

Вони є одними з найвпливовіших єпископів церкви.

Відомий православний журналіст Греції Андреас Лударес назвав цю ситуацію "найчорнішою сторінкою" та "чорним днем" в історії Грецької церкви.

За даними правоохоронців, напад стався у середу під час церковного суду проти 36-річного священника.

Троє митрополитів лікуються від опіків у лікарні. У них найбільше постраждало обличчя.

Поліцейський, що кинувся на допомогу, також був ушпиталений.

Їх вже відвідав керівник Грецької церкви, архієпископ Афін і всієї Греції Ієронім.

Підозрюваний - священник, якому загрожувало відлучення від церкви за звинуваченням у причетності до торгівлі наркотиками, повідомляє агентство ANA.

Митрополити зібралися, щоб обговорити позбавлення його сану після того, як у червні 2018 року в нього нібито знайшли 1,8 г. кокаїну, повідомляють місцеві ЗМІ.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Напад стався під час церковного суду в монастирі

За даними газети Ta Nea, зловмисник приніс на засідання у монастирі Петракі у центрі Афін "велику пляшку з їдкою рідиною".

Охоронець, якому вдалося зловити його біля воріт монастиря, також отримав опіки та був доправлений до лікарні.

Міністр охорони здоров'я Греції Василіс Кікіліас відвідав потерпілих у лікарні й сказав, що одному з них доведеться робити пластичну операцію.

Президент Греції Катерина Сакелларопулу засудила напад, а прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс поспілкувався з очільником Елладської православної церкви, архієпископом Афінським Ієронімом II.

Міцотакіс сказав, що "глибоко засмучений", та запевнив, що "держава надасть всю можливу медичну допомогу для якнайшвидшого одужання постраждалих".