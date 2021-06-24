У мами Оксани Марченко проводять обшуки: що відбувається

25 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

СБУ проводить обшуки в офісі і вдома у соратників лідера партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, а також вдома у його тещі - матері Оксани Марченко.

Про це повідомив депутат і колега Віктора Медведчука по фракції ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

СБУ підтвердила факт обшуків у коментарі ВВС News Україна.

"Слідчі СБУ і ДБР проводять слідчі дії в рамках кримінального провадження, у якому оголошені підозри народним депутатам Медведчуку В.В. та Козаку Т.Р. Усі деталі повідомимо згодом", - заявили в СБУ.

У лютому РНБО запровадило санкції проти нардепа фракції ОПЗЖ Тараса Козака, який є соратником Віктора Медведчука.

Це заблокувало діяльність трьох пов'язаних з Медведчуком телеканалів: "112 Україна", Newsone і ZIK.

Згодом РНБО ввела персональні санкції і проти Медведчука та його дружини Оксани Марченко через нібито фінансування ними тероризму.

15 квітня Зеленський заявив про розробку законопроєкту щодо олігархів, аби обмежити їхній вплив на політику.

11 травня Медведчуку і Козаку повідомили про підозру у державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів в анексованому Криму.

Медведчук заявив, що ховатися від слідства не має наміру, а підозри назвав політично мотивованими. 14 травня Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Медведчук звернувся до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) зі скаргою на "незаконні дії української влади".