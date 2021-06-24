Коли в Україні спаде спека

1 година тому

Автор фото, unian

Погода в Україні буде спекотною, але з вихідних синоптики обіцяють певну прохолоду.

Про це у Facebook пише синоптик Наталя Діденко.

25 червня температура протягом дня буде +30+36 градусів.

На крайньому півдні місцями буде +27+30 градусів.

Короткочасні дощі у цей день будуть лише місцями у південній частині країни та на Заході.

Пізнього вечора у п'ятницю, 25 червня, у західних областях може піти більший дощ - із заходу Європи підійде атмосферний фронт.

У Києві 25 червня знову спека +32+35 градусів. Без опадів. Вітер південно-східний, невеликий або помірний.

Автор фото, unian

На вихідних в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та грози.

Також дещо послабне спека у західних областях, у неділю - на Півночі.

А в понеділок прохолода піде далі по країні.

З 28 червня в Україні буде +25+29, на Сході - +28+31 градусів.