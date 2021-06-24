У Маямі на березі океану обвалився висотний будинок. Під завалами можуть бути люди

21 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

В окрузі Маямі-Дейд, штат Флорида, триває масштабна рятувальна операція після часткового обвалення 12-поверхового будинку.

Одна жінка загинула, щонайменше вісім людей дістали поранення. Але є побоювання, що під завалами є й інші люди.

На знімках видно величезну купу уламків з одного боку житлового будинку.

Будинок на 100 квартир на березі океану обвалився вночі.

До рятувальної операції залучили 80 транспортних засобів.

Про смерть жінки повідомили Associated Press та CBS, цитуючи власні джерела.

Associated Press також повідомляє, що врятували хлопчика віком близько 10 років.

Чоловік, який живе в сусідній будівлі, описав те, що сталося так:

"Будівля затряслася, я визирнув у вікно, думав, що це як шторм чи щось таке, - каже він. - Коли пил осів, стало видно, що задніх двох третин будівлі не було, вона обвалилась".