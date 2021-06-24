ЄС наклав жорсткі санкції проти ключових галузей економіки Білорусі
Європейський Союз в четвер оголосив про нові секторальні економічні санкції проти Білорусі. Під обмеження потрапив експорт білоруських калійних добрив і нафтопродуктів, а також виробники тютюнових виробів.
Ці санкції можуть суттєво вдарити по економіці Білорусі. Адже їх наклали на ключові експортні галузі.
"У відповідь серйозні порушення прав людини в Білорусі, жорстокі репресії проти громадянського суспільства, демократичної опозиції та журналістів, а також примусову посадку рейсу Ryanair в Мінську 23 травня 2021 року і подальше затримання журналіста Романа Протасевича і Софії Сапеги Рада сьогодні ввела нові обмежувальні заходи проти білоруського режиму", - йдеться в офіційному повідомленні Ради Євросоюзу.
ЄС ввів ембарго на купівлю білоруських калійних добрив, нафтопродуктів, а також "товарів, які використовуються у виробництві тютюнових виробів".
Крім того, ЄС закрив Білорусі доступ на фінансові ринки Євросоюзу, заборонив страхувати і перестраховувати білоруські державні фірми і установи та зупинив виплати Європейського інвестиційного банку.
Також Європейський союз заборонив продаж в Білорусь технологій і обладнання, які можуть використовуватися для перехоплення повідомлень в інтернеті та інших типах телекомунікації, а також продаж товарів і технологій подвійного призначення, які можуть використовуватися у військовій сфері.
Декількома днями раніше ЄС розширив список білоруських осіб та установ під адресними санкціями: тепер в ньому 166 людей та 15 установ. Адресні санкції включають заборону на в'їзд і заморожування активів.
Одночасно з ЄС санкції проти білоруських чиновників, силовиків і установ розширили США, Канада і Британія.
Що це означає?
Вуглекислий калій становить одну з головних для Білорусі статей експорту, наголошує Bloomberg.
Білорусь задовольняє велику частину попиту на калій країн Європи. Це єдиний необмежений природний ресурс Білорусі.
Державне підприємство "Білоруськалій" - один зі світових лідерів з виробництва добрив.