"Я травмована, нещасна і не можу спати". Брітні Спірс виступила в суді проти свого опікунства

1 година тому

Автор фото, Reuters

Американська попзірка Брітні Спірс під час суду в Лос-Анджелесі поставила вимогу вийти з-під опікунства свого батька, який з 2008 року контролював її концертну діяльність та фінанси. Вона звинуватила опікунів у тиску, дискримінаційному відношенні та використанні одурманюючих препаратів.

"Я травмована. Я нещасна і не можу спати", - заявила Спірс в залі суду.

За її словами, її батько, Джеймі Спірс, "на сто тисяч відсотків обожнює контроль", який отримав над нею в 2008 році за рішенням суду.

Під час судового засідання співачка пожалілася, що батьки "експлуатують її життя".

Спірс розповіла, що їй відмовили в бажанні мати ще одну дитину, а також проти її волі давали їй літій - поширений препарат для лікування біполярного розладу.

"Це сильний наркотик. Якщо приймати його понад 5 місяців, може розвинутися розумова неповноцінність. Я відчувала себе наче п'яною, не могла ні про що балакати ні з мамою, ні з татом. За мною наглядали шість різних медсестер", - заявила Спірс.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Під будівлею суду зібралися прихильники Брітні Спірс, які вимагали звільнити її з-під опіки

"Я просто хочу повернути своє життя. Це опікунство приносить мені більше шкоди, ніж користі. Моя родина для мене нічого не робила", - додала співачка.

Суддя Бренда Пенні подякувала Спірс за її "сміливі" слова, але рішення за справою не винесла.

Як повідомляє Associated Press, ухваленню будь-якого вердикту, ймовірно, передуватиме тривалий судовий процес.

Всередині залу суду

Девід Вілліс, BBC News, Лос Анджелес

Брітні видала враженому залові суду 13 років свого розчарування - потік звинувачень, гніву і смутку. І все це було сказано в такому захоплюючому монолозі, що судді навіть доводилося просити її "пригальмувати".

Брітні справляла враження ізольованої, загубленої і самотньої жінки. Суперзірки, якою безжально маніпулювали.

Ми знали, що вона має виступити в суді, але мало хто очікував почути настільки пронизливі слова.

Що це за справа?

Кар'єра Брітні Спірс перебуває в руках законних опікунів з 2008 року, коли вона стикнулася з психологічною кризою.

Угода, призначена судом, надала її батькові Джеймі Спірсу контроль над її майном та іншими аспектами її життя.

З точки зору права, випадок Брітні Спірс - доволі непересічний.

Упродовж останніх 13 років опікуни розпоряджаються її майном, кар'єрою та фінансами, а також контролюють її особисте життя.

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Опікун, з-поміж іншого, може обмежити коло осіб, з якими вона спілкується, а також обговорювати її стан і курс лікування з особистими лікарями.

У випадку Спірс угода про опікунство була розділена на дві частини - особисте опікунство і управління статками співачки, які у березні оцінювалися в 60 мільйонів доларів.

Спочатку Джеймі Спірс виконував функції приватного і бізнес-опікуна доньки, але в 2019 році відмовився від особистого опікунства, зіславшись на проблеми зі здоров'ям.

Того ж року суд додав до переліку опікунів Брітні фонд Bessemer Trust, а місце її особистого опікуна зайняла персональний менеджер співачки Джоді Монтгомері.

У серпні минулого року Брітні розпочала боротьбу за відлучення свого батька від опікунства. Проте в листопаді суд Лос-Анджелеса ухвалив рішення не на її користь.

Тоді в залі суду Джеймі Спірс заявив, зокрема, що за час його опіки Брітні з боржниці перетворилася на власницю статків на 60 мільйонів доларів. Суд із цим аргументом погодився.

Через місяць суддя продовжив опікунство пана Спірса до вересня 2021 року.

Чому призначили опіку

Спірс почала поводитися хаотично в 2007 році - після розлучення з Кевіном Федерлайном, коли вона втратила опіку над двома їхніми дітьми.

Низка публічних інцидентів викликала занепокоєння щодо її психічного здоров'я, коли зірка потрапляла у заголовки через те, що поголила голову чи била парасолькою машину фотографа.

У 2008 році вона двічі потрапляла до лікарні за рішенням тимчасової психіатричної експертизи, зокрема після інциденту, коли вона нібито відмовилася віддати своїх синів під час конфлікту із залученням поліції.

Приблизно в цей час запровадили її тимчасову опіку, і відтоді її поступово продовжували протягом десяти років - хоча деталі угоди ніколи не оприлюднювали.

За роки перебування під опікою Брітні Спірс не бракувало роботи: вона випустила три альбоми, мала успішну концертну резиденцію в Лас-Вегасі та неодноразово з'являлась на ТБ, зокрема в ролі судді на американському X Factor.