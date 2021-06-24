Британський есмінець проти російських катерів і винищувачів біля Криму. Ексклюзивне відео ВВС
Британський корабель HMS Defender щойно вийшов із Одеси, як йому на хвіст сів російський катер берегової охорони.
Есмінець британців тримав прямий курс до Грузії і збирався пройти транзитом повз Крим.
Однак поблизу анексованого півострова росіяни пригрозили британцям по радіо, що відкриють вогонь, якщо ті не змінять курс.
У міноборони Росії заявили, що інцидент трапився тоді, коли есмінець HMS Defender начебто увійшов у "територіальні води Росії" поблизу анексованого Криму.
Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що британський корабель виконував звичайний транзит міжнародно визнаним транспортним коридором.
На борту есмінця перебував кореспондент ВВС Джонатан Біль. І ось що він побачив.
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