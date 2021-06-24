Нові правила для електросамокатів: про що домовився Київ із сервісами прокату

5 хвилин(и) тому

Автор фото, Unian

Влада Києва та столичні сервіси прокату електросамокатів підписали меморандум, яким передбачене, зокрема, обмеження швидкості цих транспортних засобів.

Про це у своєму фейсбуці повідомив заступник голови КМДА з питань самоврядних повноважень Костянтин Усов.

За його словами, нові правила діятимуть тимчасово - поки питання на законодавчому рівні не врегулює парламент.

Відтепер, каже Усов, усі столичні оператори прокату виконуватимуть вимогу про обмеження швидкості з 30-35 км/год до 20 км/год.

При цьому у спеціально визначених зелених, пішохідних та історичних зонах - швидкість руху не перевищуватиме 14 км/год.

Окрім того, на територіях, де зазвичай перебуває багато людей - таких як Пейзажна алея чи вулиця Сагайдачного - самокати не їздитимуть узагалі.

Така ж заборона стосуватиметься і руху самокатів поблизу адміністративних будівель, меморіальних історичних кладовищ і ще низки територій, розповів Усов.

На під'їзді до цих зон самокат буде вимикатися.

Автор фото, Костянтин Усов / Facebook Підпис до фото, Меморандум підписали з представниками 7 прокатних сервісів Києва - Вolt, Kiwi, Scroll, BikeNow, Zelectra, Jet та Vzhooh

Також, згідно з новою домовленістю з КМДА, сервіси прокату повинні будуть оформити медичну страховку на випадок травмування людей та інших нещасних випадків. Поліс покриватиме витрати на лікування і шкоду, завдану майну, на 100 тисяч гривень.

Оператори також надаватимуть місту дані про використання самокатів - години, коли ними найчастіше користуються, перелік місць, де самокати мають найбільший попит, щотижневий звіт про інциденти з самокатами тощо.

"Маючи ці дані, місто зможе краще планувати транспортну інфраструктуру", - пояснив Усов.

Підписаний меморандум, за його словами, - найкраще рішення проблеми, яке можна ухвалити прямо зараз.

За оцінками столичної влади, Києвом зараз їздить майже 4 тисячі електросамокатів, при цьому до кінця року їх кількість, як очікують, зросте до 7 тисяч.

Водночас законом їхній рух вулицями ніяк не врегульований.

Чимало киян останнім часом скаржаться на небезпечну їзду користувачів самокатів, нерідко з'являються повідомлення про наїзди на пішоходів.

У вересні 2020 року Верховна Рада у першому читанні ухвалила закон, який має врегулювати правила руху електросамокатів, проте до подальшого розгляду справа поки що не дійшла.