100 найкращих українських фільмів усіх часів за версією кінокритиків. Список

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Національний центр Олександра Довженка

Національний центр Олександра Довженка презентував список 100 найкращих фільмів в історії українського кіно за версією кінокритиків.

Рейтинг формували на основі опитування близько 70 українських кінофахівців.

До кожного з них зверталися з проханням укласти власний перелік із топ-10 найкращих українських стрічок.

Під час підрахунку загальних результатів враховували кількість згадувань та місце в особистих списках фахівців: найкращим фільмом визначався той, який згадувався частіше і посідав вище місце в особистих рейтингах.

"Це спроба нарешті сформувати канон того, чим є і чим було українське кіно протягом понад ста років свого існування. Фактично це список стрічок, рекомендованих до перегляду всім, хто цікавиться українським кінематографом", - зазначив керівник кіноархіву Довженко-Центру, співкоординатор проєкту Олександр Телюк.

Топ-100 українських фільмів

1. "Тіні забутих предків" (1964), Сергій Параджанов

2. "Земля" (1930), Олександр Довженко

3. "Людина з кіноапаратом" (1930), Дзиґа Вертов

4. "Плем'я" (2014), Мирослав Слабошпицький

5. "Камінний хрест" (1968), Леонід Осика

6. "Астенічний синдром" (1989), Кіра Муратова

7. "Польоти уві сні та наяву" (1982), Роман Балаян

8. "Білий птах з чорною ознакою" (1970), Юрій Іллєнко

9. "Довгі проводи" (1971), Кіра Муратова

10. "Вавилон ХХ" (1979), Іван Миколайчук

Автор фото, Національний центр Олександра Довженка Підпис до фото, Першу сходинку експерти віддали "Тіням забутих предків" Сергія Параджанова

11. "Атлантида" (2019), Валентин Васянович

12. "Пропала грамота" (1972), Борис Івченко

13. "Короткі зустрічі" (1967), Кіра Муратова

14. "Донбас" (2018), Сергій Лозниця

15. "Навесні" (1929), Михаїл Кауфман

16. "У бій ідуть одні старі" (1973), Леонід Биков

17. "За двома зайцями" (1961), Віктор Іванов

18. "Пригоди капітана Врунгеля" (1976-1979), Давид Черкаський

19. "Звенигора" (1927), Олександр Довженко

20. "Мої думки тихі" (2019), Антоніо Лукіч

21. "Криниця для спраглих" (1965), Юрій Іллєнко

22. "Щастя моє" (2010), Сергія Лозниця

23. "Varta 1, Львів, Україна" (2015), Юрій Грицина

24. "Совість" (1968), Володимир Денисенко

25. "Хліб" (1929), Микола Шпиковський

Автор фото, Unian Підпис до фото, Найчастіше в рейтингу згадуються стрічки Кіри Муратової. До списку найкращих пострапили одразу 8 її фільмів

26. "Суворий юнак" (1935), Абрам Роос

27. "Арсенал" (1929), Олександр Довженко

28. "Ентузіязм (Симфонія Донбасу)" (1930), Дзиґа Вертов

29. "Райдуга" (1943), Марк Донськой

30. "Прометей" (1935), Іван Кавалерідзе

31. "Шкурник" (1929), Микола Шпиковський

32. "Я та інші" (1971), Фелікс Соболєв

33. "Вечір на Івана Купала" (1968), Юрій Іллєнко та Людмила Колесник

34. "Земля блакитна ніби апельсин" (2020), Ірина Цілик

35. "Майдан" (2014), Сергій Лозниця

36. "Молитва за гетьмана Мазепу" (2001), Юрій Іллєнко

37-38. "Присмерк" (2014), Валентин Васянович

37-38. "Вулкан" (2018), Роман Бондарчук

39. "Енеїда" (1991), Володимир Дахно

40. "Назви своє ім'я" (2006), Сергій Буковський

41. "Я люблю" (1936), Леонід Луков

42. "Військово-польовий роман" (1983), Петро Тодоровський

43. "Бумбараш" (1971), Макола Рашеєв, Абрам Народицький

44. "Жива ватра" (2014), Остап Костюк

45. "Весна на Зарічній вулиці" (1956), Марлєн Хуциєв, Фелікс Міронер

46-48. "Перший поверх" (1990), Ігор Мінаєв

46-48. "Коліївщина" (1933), Іван Кавалерідзе

46-48. "Два дні" (1929), Георгій Стабовий

49-50. "Чорнобиль. Хроніка важких тижнів" (1986), Володимир Шевченко

49-50. "Острів скарбів" (1986-1988), Давид Черкаський

Автор фото, Національний центр Олександра Довженка Підпис до фото, Окрім визнаної класики, до списку потрапили й чимало стрічок останніх років - зокрема "Плем'я" Мирослава Слабошпицького

51. "Чутливий міліціонер" (1992), Кіра Муратова

52. "Йшов трамавай №9" (2002), Степан Коваль

53. "Та, що входить у море" (1965), Леонід Осика

54-55. "Шамара" (1994), Наталія Андрейченко

54-55. "Така пізня, така тепла осінь" (1981), Іван Миколайчук

56. "Українські шерифи" (2015), Роман Бондарчук

57. "Сім кроків за обрій" (1968), Фелікс Соболєв

58. "Ордер на арешт" (1926), Георгій Тасін

59-60. "Дорогою ціною" (1957), Марк Донськой

59-60. "Додому" (2019), Наріман Алієв

61. "Королева бензоколонки" (1962), Олексій Мішурін, Микола Літус

62. "Поцілунок" (1983), Роман Балаян

63. "Три історії" (1997), Кіра Муратова

64. "Тлумачення сновидінь" (1990), Андрій Загданський

65-67. "Приятель небіжчика" (1997), В'ячеслав Криштофович

65-67. "З нудьги" (1967), Артур Войтецький

65-67. "Розпад" (1990), Михайло Бєліков

Автор фото, Національний центр Олександра Довженка Підпис до фото, Місце в рейтингу знайшлося і для кількох анімаційних стрічок. Серед них - серія мультфільмів "Як козаки..." Володимира Дахна

68-70. "Рябий пес, що біжить краєм моря" (1990), Карен Геворкян

68-70. "Подорожні" (2005), Ігор Стрембицький

68-70. "Кисневий голод" (1991), Андрій Дончик

71. "Наш чесний хліб" (1964), Кіра Муратова та Олександр Муратов

72. "До побачення, синефіли" (2014), Станіслав Битюцький

73. "Сергій Параджанов. Відвідини" (1994), Анатолій Сирих

74. "Нічний візник" (1927), Георгій Тасін

75-80. "Мамай" (2003), Олесь Санін

75-80. "Засипле сніг дороги..." (2004), Євген Сивокінь

75-80. "Відлюдько" (1977), Роман Балаян

75-80. "Співає Івано-Франкіськтеплокомуненерго" (2019), Надія Парфан

75-80. "Настроювач" (2004), Кіра Муратова

81. "Липневі грози" (1989-1991), Анатаолій Карась, Віктор Шкурін

82. "Кіборги" (2017), Ахтем Сеїтаблаєв

83. "Гамер" (2011), Олег Сенцов

84-85. "Як козаки..." (1967-1995), Володимир Дахно

84-85. "Тато - Мамин брат" (2017), Вадим Ільков

86. "Припутні" (2017), Аркадій Непиталюк

87. "Цвітіння кульбаби" (1992), Олександр Ігнатуша

88-89. "Ефект присутності" (2004), Леонід Павловський

88-89. "В. Сильвестров" (2019), Сергій Буковський

90-94. "Освідчення в любові" (1966), Роллан Сергієнко

90-94. "Небувалий похід" (1931), Михаїл Кауфман

90-94. "Лист до Америки" (1999), Кіра Муратова

90-94. "Крізь сльози" (1928), Григорій Гричер

90-94. "Ізгой" (1990), Володимир Савельєв

95-100. "Сильніше, ніж зброя" (2017), Володимир Тихий та творче об'єднання BABYLON'13

95-100. "Рівень чорного" (2017), Валентин Васянович

95-100. "Лагідна" (2018), Сергій Лозниця

95-100. "Біосфера! Час усвідомлення" (1974), Фелікс Соболєв

95-100. "Аероград" (1935), Олександр Довженко