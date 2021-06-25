Готель книжкових жахів. Книга року ВВС представляє

37 хвилин(и) тому

Привіт! Це Книга року ВВС! Ми з радістю відкриваємо новий читальний сезон.

З цієї нагоди підготували для вас справжній книжковий трилер.

Запрошуємо до нашого "Готелю книжкових жахів", де живуть письменники, привиди і відбуваються справжні книжкові жахи.

Дивіться кіно і читайте книжки. Бо це страшно цікаво!

Увага! У матеріалі збережено оригінальний стиль спілкування героїв, який не завжди відповідає літературним нормам.