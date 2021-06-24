На борту HMS Defender, обвал у Маямі, Брітні Спірс у суді. Теленовини ВВС

У випуску:

  • "Правильно зробили!" Британський прем'єр Борис Джонсон прокоментував прохід есмінця HMS Defender біля анексованого Криму.
  • У супроводі російських катерів і літаків - ексклюзивний репортаж кореспондента ВВС з борту британського корабля.
  • Обвал багатоповерхівки посеред ночі у Маямі.
  • Брітні Спірс у суді розповіла про своє життя під багаторічною опікою батька.

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