На борту HMS Defender, обвал у Маямі, Брітні Спірс у суді. Теленовини ВВС

40 хвилин(и) тому

У випуску:

"Правильно зробили!" Британський прем'єр Борис Джонсон прокоментував прохід есмінця HMS Defender біля анексованого Криму.

У супроводі російських катерів і літаків - ексклюзивний репортаж кореспондента ВВС з борту британського корабля.

Обвал багатоповерхівки посеред ночі у Маямі.

Брітні Спірс у суді розповіла про своє життя під багаторічною опікою батька.

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.