На борту HMS Defender, обвал у Маямі, Брітні Спірс у суді. Теленовини ВВС
У випуску:
- "Правильно зробили!" Британський прем'єр Борис Джонсон прокоментував прохід есмінця HMS Defender біля анексованого Криму.
- У супроводі російських катерів і літаків - ексклюзивний репортаж кореспондента ВВС з борту британського корабля.
- Обвал багатоповерхівки посеред ночі у Маямі.
- Брітні Спірс у суді розповіла про своє життя під багаторічною опікою батька.
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