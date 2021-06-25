Потужний торнадо пронісся Чехією: частину сіл зрівняло з землею

1 година тому

Автор фото, Reuters

Потужний торнадо спустошив цілі райони на південному сході Чехії, недалеко від кордону зі Словаччиною та Австрією. Повідомляється щонайменше про 300 постраждалих, є загиблі.

Рятувальники шукають людей під завалами, постраждалим надають екстрену допомогу.

У постраждалих районах оголошено надзвичайну ситуацію.

Вітер, швидкість якого досягала 267-322 км/год, зрівняв із землею частину міста Годонін й частини прилеглих сіл - Лужиці, Грушки, Моравська Нова Весь і Мікулчіце, повідомила речниця служби швидкої допомоги Гедвіка Кропачкова.

"На жаль, ми підтверджуємо, що є і жертви, але точного числа я не можу назвати", - цитує Кропачкову агенція France Press. Вона уточнила, що кількість жертв, ймовірно, не сягатиме десятків.

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Директор лікарні міста Годонін в інтерв'ю чеському телебаченню повідомив про одного загиблого. З різними травмами до лікарні привезли близько 200 людей.

Журналісти з посиланням на дані МВС і МОЗ Чехії називають загальну цифру приблизно в 300 поранених.

"Живе пекло"

Чеське телебачення з посиланням на представників надзвичайних служб повідомляє про величезні втрати від торнадо.

Найбільш постраждалі райони виглядали як після бойових дій. Це видно на відео, опублікованих очевидцями у соцмережах.

"Це живе пекло", - сказав губернатор Південної Моравії Ян Гроліч після відвідин району.

У селі Грушки зруйновано майже половина будинків, пише газета Lidove Noviny з посиланням на місцевого чиновника.

З будинків зривало дахи, вітер перевертав автомобілі і виривав з корінням дерева. На будівлі падав град розміром до 10 сантиметрів.

На швидкісній магістралі Прага - Братислава неподалік від постраждалих населених пунктів через повалені дерева та опори ліній електропередач утворився транспортний затор понад 50 км в обох напрямках.

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Загалом понад 120 тисяч будинків у Чехії залишилися без електрики.

На допомогу чеським рятувальникам для усунення наслідків катастрофи прийшли військові, а також рятувальники з Австрії та Словаччини.

Влада пропонує постраждалим первинну компенсацію в розмірі близько 2,7 тисячі доларів. Триває збір допомоги постраждалим.