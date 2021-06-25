Протасевича і його подругу Софію Сапегу перевели під домашній арешт

29 хвилин(и) тому

Автор фото, INSTAGRAM/SAPEGA_SOFIA/REUTERS

Білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича і його подругу, росіянку Софію Сапегу перевели під домашній арешт.

Їх затримали в Мінську у травні після примусової посадки літака Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса.

Напередодні в телеграм-каналах з'явилося фото ймовірно з Протасевичем і Сапегою, що дають інтерв'ю на телекамеру в парку.

Про те, що Романа Протасевича перевели під домашній арешт, ВВС розповів його батько.

"Мені складно коментувати дії влади, які у них цілі, - сказав Дмитро Протасевич. - Можливо, йде політична гра".

За його інформацією, звинувачення з Сапеги і Протасевича не зняли.

"Вони все одно під повним контролем влади, - додав Дмитро Протасевич. - Слідство триває. Ми явно не зраділи. Адвокат нічого не говорить, влада нічого не говорить. Якщо змінили запобіжний захід, це поліпшення їхніх побутових умов. Що буде далі - невідомо".

"Це просто знущання"

З батьками Протасевича ніхто не зв'язувався. Він знає, що Роман перебуває в орендованій квартирі у Мінську.

"Нам нічого не говорять про стан Роми, про його статус, це просто знущання", - сказав Протасевич-старший. Батьки не планують їхати з Польщі до Білорусі на побачення з сином.

В орендованій квартирі, окремо від Романа Протасевича, утримують під домашнім арештом і Софію Сапегу, розповіли ВВС її батьки. Вони бачилися з нею напередодні.

За їхніми словами, Софія перебуває під домашнім арештом вже два-три дні.

Для батьків дівчини це стало несподіванкою. "Ми шоковані", - зізнався її вітчим Сергій Дудіч.

Чи зняті з Софії звинувачення, Дудіч не може сказати, "щоб не нашкодити доньці", але сім'я сподівається на це. Час їхнього побачення з донькою в орендованій квартирі, за словами Дудіча, не обмежували.

Радник Світлани Тихановської Франак Вячорка стверджував, що очільник МЗС Білорусі Володимир Макей нібито телефонував міністрам закордонних справ країн ЄС і обіцяв перевести кількох політв'язнів під домашній арешт.

Білоруські опозиціонери припускали, що перевід Сапеги і Протасевича з СІЗО може стати приводом для того, щоб пом'якшити західні санкції щодо Білорусі.

Напередодні Євросоюз ввів секторальні санкції, обмеживши імпорт в ЄС нафтопродуктів і хлориду калію, а також експорт до Білорусі комунікаційного обладнання. Підстави - "серйозні порушення прав людини".

23 травня Роман Протасевич з подругою, громадянкою Росії Софією Сапегою, летів з Афін до Вільнюса. Літак примусово посадили у Мінську, де обох активістів затримали і з того часу утримували в СІЗО.

Пізніше стало відомо, що росіянку підозрюють в організації групових дій, що грубо порушують громадський порядок. Також її звинувачують в іншій кримінальній справі - про розпалювання соціальної ворожнечі й ненависті.

Щодо Протасевича в Білорусі порушено кримінальну справу за кількома статтями, зокрема "організація масових заворушень". Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.