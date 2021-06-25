Пожежа в школі бойових мистецтв у Китаї: загинуло багато дітей
Щонайменше 18 людей загинули та 16 постраждали після пожежі, яка сталася у школі бойових мистецтв у Китаї. Багато з них - це малі діти, повідомляють місцеві ЗМІ.
За повідомленнями, більшість жертв були учнями у віці від 7 до 16 років, які жили та навчались у Центрі бойових мистецтв Чженсін у провінції Хенань.
Вогонь спалахнув вранці у п'ятницю, його ліквідували, зазначає місцева влада. Що стало причиною займання - поки що незрозуміло.
Смертельні пожежі - не рідкість у Китаї, який не має чітких правил протипожежної безпеки.
Відповідальну особу центру бойових мистецтв заарештували, йдеться в короткій заяві уряду округу, розміщеній на офіційному каналі WeChat.
Усього в школі-інтернаті перебувало 34 учні в момент пожежі, яка спалахнула о 3 годині ночі за місцевим часом, цитує місцеву владу видання Beiing Toutiao News.
Постраждалих учнів швидко перевезли до місцевої лікарні. Батьки кажуть, що їм нічого не пояснили, а також не дозволили їм побачитися з дітьми, пише Reuters.
"У Чженсіні діти вдень навчались і практикували бойові мистецтва, також вони там і жили. Не знаю, що стало причиною пожежі", - сказав батько дев'ятирічного хлопчика, який вижив.
Інший батько заявив Reuters, що нічого не знає.
В провінції Хенань розміщений також знамений храм Шаолінь, батьківщина китайських бойових мистецтв, де тисячі учнів навчаються у таборах кунг-фу.