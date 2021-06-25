Чи справді Зеленський зірвав операцію з "вагнерівцями". Пояснення від ОП

32 хвилин(и) тому

Автор фото, ТСН

У свіжому інтерв'ю ТСН президент Володимир Зеленський зізнався, що так звана "операція по вагнерівцях" справді готувалася й він говорив про них з Олександром Лукашенком.

Опоненти Зеленського сприйняли це як зізнання президента у тому, що він особисто зірвав операцію, яка могла б стати "найкращою в історії українських спецслужб".

Та чи дійсно з цього інтерв'ю можна зробити такі висновки?

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ексклюзивному коментарі BBC News Україна пояснив, що Володимир Зеленський насправді говорив з Лукашенком про "вагнерівців" вже після їхнього затримання в Білорусі.

Тобто, ця розмова відбулася вже після фактичного зриву спецоперації.

"Вагнерівцями" називають бійців російської неофіційної "Приватної військової компанії Вагнера", які воювали на Донбасі проти української армії.

Андрій Єрмак і спецоперація

Розмова про спецоперацію щодо "вагнерівців" зайшла в контексті питання ведучої Наталії Мосейчук про причетність керівника Офісу президента Андрія Єрмака до можливого витоку інформації.

Володимир Зеленський запевнив, що довіряє йому: "До пана Єрмака нуль питань у СБУ, нуль питань в української розвідки".

Далі президент перейшов до теми самої операції та порівняв її з нещодавньою посадкою літака RyanAir у Білорусі з ексредактором Nexta Романом Протасевичем, закликавши подумати, "до якої ізоляції такі операції приводять".

"Це точно не була наша операція… Ідея цієї операції була, скажімо так, інших країн", - відзначив Володимир Зеленський.

Про які саме країни йде мова, він не уточнив.

Раніше екссекретар РНБО Олександр Турчинов у розмові з BBC News Україна підтверджував участь у спецоперації "стратегічних партнерів", а медіа, зокрема "Цензор.Нет", називали США і Туреччину.

"Те, що Україну максимально затягували в це питання - це правда. І те, що цього не відбулося, ще раз проводячи паралелі з тим, що сталося у Білорусі, я вважаю - слава богу, що ми проявили питання суб'єктності", - наголосив Володимир Зеленський.

Розмова з Лукашенком про "вагнерівців"

Автор фото, БЕЛАРУСЬ-1 Підпис до фото, Кадри затримання "вагнерівців" у санаторії "Белорусочка"

Далі Наталія Мосейчук запитала у Зеленського про розмови з Лукашенком.

"Востаннє спілкувалися з ним по телефону... До речі, раз ми говоримо про "вагнерівців - це те, де я був залучений в цю тему", - продовжив президент.

"Коли "вагнерівці" були на території Білорусі, я подзвонив Олександру Григоровичу, я сказав йому, я його попередив. Я сказав: я готовий вам передати всю повну інформацію, що стосується цих людей. Ми вже розуміли, які там прізвища", - розповів Володимир Зленський.

При цьому він не уточнив, коли саме була ця розмова: до чи після затримання "вагнерівців" у Білорусі.

Так само з інтерв'ю не зрозуміло до кінця, про що саме "попередив" Зеленський Лукашенка.

Далі, за словами президента України, Олександр Лукашенко пообіцяв "розібратися" і що "все буде нормально".

"Я був упевнений, що він передасть нам цих вбивць, цих "вагнерівців". Але потім відбулося, що відбулося. І це була моя остання з ним бесіда", - завершив Володимир Зеленський.

Білорусь передала "вагнерівців" Росії, попри протести України.

Так коли Зеленський говорив з Лукашенком?

В Офісі президента Зеленського пояснили, що український президент говорив з Олександром Лукашенком вже після затримання "вагнерівців" у Мінську - тобто, факично вже після зриву спецоперації.

"Президент Зеленський мав телефонну розмову з Лукашенком про вагнерівців 5 серпня 2020 року", - повідомив BBC News Україна Михайло Подоляк.

"Саме тоді президент Зеленський попередив Лукашенка про те, що Україна не сприйматиме іншого варіанту, окрім екстрадиції "вагнерівців" в Україну. "Вагнерівці" на той момент вже перебували під арештом у Білорусі більше тижня", - додав радник голови ОП.

"Лукашенко обіцяв передати "вагнерівців" нам. Але він обрав інший варіант. Саме тому й після того контактів з Лукашенком у президента Зеленського не було", - роз'яснив Михайло Подоляк.

На уточнення про те, які саме країни стояли за спецоперацією, він відповів: "Очевидно, що ця історія з появою "вагнерівців" у Білорусі не могла відбутися без російських спецслужб та пов'язаних з ними людей. Очевидно, до цієї історії були залучені ті, хто бажав би за рахунок України вирішувати свої геополітичні завдання - зокрема, у Білорусі".

"Очевидно, що Україна не підіграє Росії у створенні легенд для спецоперацій, не займається повітряним піратством і не виходить за рамки визнаних міжнародних юридичних процедур", - додв Михайло Подоляк.

Автор фото, Володимир Ар'єв Підпис до фото, Опоненти Володимира Зеленського з "Європейської солідарності" сприйняли його слова щодо розмови з Лукашенком про "вагнерівців" як "явку з повинною в зливі спецоперації"

А говорячи про звинувачення на адресу президента у "зриві спецоперації", Михайло Подоляк відзначив, що опонентам Володимира Зеленського "життєво необхідно просувати далі цей їхній конспірологічний детектив про "вагнерівців", який складається з брехні і пропаганди та побудований на прийнятті частиною аудиторії бажаного за дійсне".

"Для чого вони це роблять? Лише для того, щоб не говорити про партнерство псевдопатріотів з Медведчуком, про свою власну політичну неспроможність та про інші неприємні речі", - резюмував Михайло Подоляк.

Що відомо про спецоперацію

Автор фото, БЕЛАРУСЬ-1 Підпис до фото, В Офісі президента спочатку називали всю ситуацію навколо "зірваної спецоперації" фейком та провокацією проти України, яку запустили через російські медіа

За даними редактора "Цензор.Нет" Юрія Бутусова, анонімного "координатора з СБУ і ГУР" та представників опозиції, Україна ще за президента Петра Порошенка готувала операцію із затримання кількох десятків громадян Росії та України, які воювали на Донбасі на боці проросійських формувань.

Для цього створили фейкову "приватну військову компанію", яка мала найняти їх для роботи за межами Росії.

Під час перельоту з Білорусі в Туреччину у липні їхній літак мали посадити у Києві та арештувати.

Але за день до вильоту "вагнерівців" затримують білоруські спецслужби, а ще за два тижні їх передають Росії попри офіційні протести України.

Опозиція стверджує, що зрив спецоперації стався після наради в Офісі президента, - мовляв, хтось з оточення глави держави передав інформацію білоруським чи російським спецслужбам.

В Офісі президента спочатку заперечували сам факт спецоперації по "вагнерівцях", а потім називали всю ситуацію навколо неї інформаційною провокацією проти України та керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Міжнародні розслідувачі з Bellingcat ще взимку мали опублікувати своє розслідування про спецоперацію, але перенесли публікацію.