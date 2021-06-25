Microsoft представила нову Windows 11: головні новації

Зої Клейнман

Репортер з питань технологій

1 хвилину тому

Автор фото, Microsoft Підпис до фото, Директор з продуктів Microsoft Панос Панай розповів про Windows 11 на віртуальній презентації в прямому ефірі

Компанія Microsoft представила нову операційну систему Windows 11. Вона дозволяє додаткам для Android працювати на персональному комп'ютері, а меню "Пуск" (Start) перемістилося з нижнього лівого кута в центр екрану (тепер воно схоже на панель Dock на Мас).

Директор з продуктів Microsoft Панос Панай, розповідаючи про нову ОС на віртуальній презентації у прямому ефірі, пообіцяв також, що оновлення системи, що підвищують її безпеку, тепер стануть менші в об'ємі та будуть швидше завантажуватися, без вимог термінового збереження й перезавантаження.

Крім того, Windows 11 дозволить конфігурувати кілька робочих столів - для роботи, для дому та для ігор, як на комп'ютерах Mac компанії Apple.

Перша, попередня версія нової системи стане доступна наступного тижня, і власники Windows 10 зможуть оновити операційну систему безкоштовно. Щоправда, на деякі комп'ютери оновлення може і не завантажитися: необхідно мінімум 64 гігабайти пам'яті та 4 Гб оперативної пам'яті.

Windows 11 буде тісно інтегрована з комунікаційною платформою Teams, а послуга з підписки Xbox Games Pass, яка дає доступ до сотень ігор, буде вбудована в нову версію Windows за замовчуванням.

Автор фото, Microsoft

Автор фото, Microsoft

Автор фото, Microsoft

Microsoft раніше заявляла, що Windows 10 - остання версія операційної системи, і оновлень не планують. Пізніше компанія оголосила, що Windows 10 виведуть з експлуатації у 2025 році.

Керівник Microsoft Сатья Надела назвав запуск нової версії найважливішою подією в історії Windows.

Аналітик Джефф Блебер з компанії CCS Insight, однак, не бачить у Windows 11 нічого революційного.

"Кардинальних змін ця версія, на відміну від попередньої, не несе", - каже він.

На думку аналітика, Microsoft, розробивши нову версію Windows, врешті-решт намагається показати, що відреагувала на скарги і серйозно покращила свій продукт.

Головний аналітик компанії Forrester Джей-Пі Гоундер зазначає, що нова версія заснована на коді Windows 10, і це повинно допомогти уникнути збоїв під час оновлення, які спостерігалися у випадку з Windows Vista.

"Те, що все будується на основі старого досвіду, це добре, але постає питання: а навіщо тут номер 11? Може, це просто оновлення Windows 10, а не повноцінна нова версія?" - запитує аналітик.