Книга року ВВС-2021 стартувала на Книжковому Арсеналі

1 година тому

Підпис до фото, Переможець минулої Книги року ВВС Сергій Лещенко (Saigon) та член журі конкурсу Вадим Карп'як (справа)

Уперше премія Книга року ВВС розпочалася на Книжковому Арсеналі. Подати книгу на конкурс цього року можна буде з 5 липня до 10 вересня. У грудні журі оголосить переможців.

Про старт Книги року-2021 оголосили у п'ятницю 25 червня о 18.00 в залі Лекторій.

"Ми раді бачити тут живих людей. Раді вийти з онлайну та зумів і провести таку зустріч - дати старт премії Книга року ВВС", - заявила, відкриваючи захід, головна редакторка ВВС News Україна Марта Шокало.

"Цього року ми на Арсеналі і ми дуже цьому раді", - додала вона.

Підпис до фото, Головна редакторка ВВС News Україна Марта Шокало оголосила про старт конкурсу Книга року ВВС-2021

"Не суньте руки до великої форми"

Під час презентації переможець премії 2020 року Сергій Лещенко (Saigon), автор книжки "Юпак", провів майстер-клас "Від поста у Фейсбуці до Книги року ВВС".

Автор розказав про своє дитинство, школу та перші літературні проби.

"Я писав віршики про хмаринки і квіточки, але їх було стидно читати вголос, тому я перекваліфікувався на вірші з матюками про вчителів. Невдовзі мені аплодувала вся школа", - пожартував він.

Але справді письменництвом він зайнявся, пішовши добровольцем в українську армію на Схід у 2015 році. Так з'явилася книга "Грязь", а згодом і "Юпак".

Saigon закликав не боятись писати, адже обидві свої книги він написав "одним пальцем в смартфоні", там, де "не тільки книжки писать, а й іноді не хотілося дихати".

"Якщо вам хочеться писати, треба писати. Не бійтеся писати не по плану, не бійтеся писати з середини чи з кінця, якщо вам так здається привабливіше", - закликав Saigon.

Він порадив спостерігати за людьми, "не придумувати діалогів, а відтворювати їх", не писати відразу великі форми, а почати з оповідань та есеїв, а також обережно ставитись до критики перших читачів.

Підпис до фото, Виступ минулорічного переможця викликав інтерес у глядачів

"Не суньте руки до великої форми, якщо ви не готові, що її прочитають ваші вороги", - підкреслив Saigon.

"Готель книжкових жахів"

Також в рамках події редакція ВВС News Україна презентувала містичний трилер, присвячений Книзі року ВВС, у якому знялися телеведучий Вадим Карп'як, блогер Віталій Чепинога і письменник Сергій Лещенко (Saigon).

Марта Шокало зазначила, що це відбулося вперше за 17 років існування Книги року ВВС.

Хто обирає Книгу року ВВС?

Книга року ВВС проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у таких номінаціях: Книга року BBC, Дитяча книга року BBC та Книга року ВВС - Есеїстика.

Переможця української літературної премії визначає незалежне журі з п'ятьох людей, до якого у різні роки входили відомі українські митці, журналісти та літературознавці.

Підпис до фото, Актори під час зйомок фільму

Цього року до журі премії "Книга року ВВС" увійшли:

Віра Агеєва , професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія"

, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія" Вадим Карп'як , телеведучий

, телеведучий Світлана Пиркало , письменниця, радниця з питань культури ЄБРР

, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР Віталій Чепинога , блогер

, блогер Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна

Цього року подаватись на конкурс учасники зможуть з 5 липня до 10 вересня.

Фінал конкурсу Книга року ВВС відбудеться у грудні 2021 року.

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквіваленту £1,000.

Видавці книг-переможців у всіх номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.

За правилами конкурсу, до нього у всіх трьох номінаціях допускаються написані державною мовою твори, а також переклади українською літературних творів, написаних іншими мовами України.

Докладніше про правила конкурсу "Книга року ВВС" читайте за посиланням нижче: