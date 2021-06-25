Книга року ВВС-2021 стартувала на Книжковому Арсеналі
Уперше премія Книга року ВВС розпочалася на Книжковому Арсеналі. Подати книгу на конкурс цього року можна буде з 5 липня до 10 вересня. У грудні журі оголосить переможців.
Про старт Книги року-2021 оголосили у п'ятницю 25 червня о 18.00 в залі Лекторій.
"Ми раді бачити тут живих людей. Раді вийти з онлайну та зумів і провести таку зустріч - дати старт премії Книга року ВВС", - заявила, відкриваючи захід, головна редакторка ВВС News Україна Марта Шокало.
"Цього року ми на Арсеналі і ми дуже цьому раді", - додала вона.
"Не суньте руки до великої форми"
Під час презентації переможець премії 2020 року Сергій Лещенко (Saigon), автор книжки "Юпак", провів майстер-клас "Від поста у Фейсбуці до Книги року ВВС".
Автор розказав про своє дитинство, школу та перші літературні проби.
"Я писав віршики про хмаринки і квіточки, але їх було стидно читати вголос, тому я перекваліфікувався на вірші з матюками про вчителів. Невдовзі мені аплодувала вся школа", - пожартував він.
Але справді письменництвом він зайнявся, пішовши добровольцем в українську армію на Схід у 2015 році. Так з'явилася книга "Грязь", а згодом і "Юпак".
Saigon закликав не боятись писати, адже обидві свої книги він написав "одним пальцем в смартфоні", там, де "не тільки книжки писать, а й іноді не хотілося дихати".
"Якщо вам хочеться писати, треба писати. Не бійтеся писати не по плану, не бійтеся писати з середини чи з кінця, якщо вам так здається привабливіше", - закликав Saigon.
Він порадив спостерігати за людьми, "не придумувати діалогів, а відтворювати їх", не писати відразу великі форми, а почати з оповідань та есеїв, а також обережно ставитись до критики перших читачів.
"Не суньте руки до великої форми, якщо ви не готові, що її прочитають ваші вороги", - підкреслив Saigon.
"Готель книжкових жахів"
Також в рамках події редакція ВВС News Україна презентувала містичний трилер, присвячений Книзі року ВВС, у якому знялися телеведучий Вадим Карп'як, блогер Віталій Чепинога і письменник Сергій Лещенко (Saigon).
Марта Шокало зазначила, що це відбулося вперше за 17 років існування Книги року ВВС.
Хто обирає Книгу року ВВС?
Книга року ВВС проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у таких номінаціях: Книга року BBC, Дитяча книга року BBC та Книга року ВВС - Есеїстика.
Переможця української літературної премії визначає незалежне журі з п'ятьох людей, до якого у різні роки входили відомі українські митці, журналісти та літературознавці.
Цього року до журі премії "Книга року ВВС" увійшли:
- Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія"
- Вадим Карп'як, телеведучий
- Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР
- Віталій Чепинога, блогер
- Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна
Цього року подаватись на конкурс учасники зможуть з 5 липня до 10 вересня.
Фінал конкурсу Книга року ВВС відбудеться у грудні 2021 року.
Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквіваленту £1,000.
Видавці книг-переможців у всіх номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.
За правилами конкурсу, до нього у всіх трьох номінаціях допускаються написані державною мовою твори, а також переклади українською літературних творів, написаних іншими мовами України.
Докладніше про правила конкурсу "Книга року ВВС" читайте за посиланням нижче: